Загадки похорон, исчезнувшие останки и нераскрытые секреты: какие тайны хранит смерть Пушкина

Александр Пушкин был влиятельным человеком в Петербурге, поэтому его смерть окутана легендами и слухами.

Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт, чья жизнь и смерть давно стали частью национальной истории. Казалось бы, мы знаем о нем все, но вокруг его гибели до сих пор витает множество загадок и тайн, которые порой звучат даже как сюжет для детективного романа. Разбираемся, что же именно остается неясным спустя почти два века после его смерти.

Неожиданные тайны похорон

Официально Пушкин умер 10 февраля 1837 года после тяжелой дуэли с Дантесом. Но даже с похоронами поэта все прошло не так просто.

Сначала планировалось отпеть его в Исаакиевском соборе — одном из самых значимых храмов Петербурга. Однако тело поэта тайно перевезли в Конюшенную церковь, и сделали это без факелов и сопровождения, словно старались скрыть сам факт похорон.

Почему так? Историки предполагают, что это было распоряжение высших властей, возможно, самого императора Николая I. Власть тогда относилась к Пушкину как к фигуре опасной — ведь поэт был не просто творцом, а человеком с революционными взглядами и связями, которые могли вдохновлять оппозицию.

Дальше — еще интереснее. Пушкин завещал похоронить себя в Святогорском монастыре на Псковской земле, но и там все прошло тихо и без пышных церемоний.

В этом процессе, по некоторым версиям, участвовал и граф Бенкендорф — глава жандармов, который, как считают, мог иметь отношение и к организации самой дуэли, сообщает Российская газета.

Загадка с останками

Существует версия, что в 1953 году, когда реставрировали надгробие Пушкина, оказалось, что склеп двухэтажный. В одном из этажей нашли останки мужчины и женщины и не ясно там ли был захоронен сам поэт.

Что же случилось с прахом великого поэта?

Есть версия, что в 1902 году, во время предыдущей реставрации, останки Пушкина могли быть украдены. Кто это мог сделать? И тут появилась невероятная версия: якобы тайное общество масонов могло присвоить останки писателя.

Возможно, украденные останки заменили на кости и черепа случайных людей, чтобы никто не заметил подмены, сообщает Российская газета.

Если задуматься, Пушкин был не просто поэтом — он был человеком, который мог влиять на общественное мнение и даже политическую ситуацию. Его дуэль с Дантесом — далеко не просто личная драма, а, по некоторым теориям, часть более масштабных интриг на высшем уровне.

Дантес, например, имел связи с русским посольством и был информатором, а граф Бенкендорф следил за Пушкиным и мог не только допустить дуэль, но и контролировать е.

Что известно о дуэли?

Дуэль произошла 27 января (8 февраля по новому стилю) 1837 года на окраине Петербурга, возле Черной речки. Пушкин был ранен в живот, и, несмотря на усилия врачей, скончался через два дня.

Загадки и легенды

Вокруг смерти Пушкина ходит множество легенд — от инсценировки смерти и побега во Францию до участия тайных обществ и заговоров. Хотя большинство из них не подтверждены фактами, они показывают, насколько сильное влияние имел поэт.

Так что смерть и похороны Александра Сергеевича Пушкина — это не просто биографический факт, а целая цепь загадок, которые до сих пор вызывают вопросы. Тайные похороны, возможная подмена останков, политические интриги и связь с масонами — все это создает атмосферу тайны вокруг последнего пути великого поэта.