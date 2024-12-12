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Закрывать ли радиатор картонкой в петербургские морозы: все минусы и плюсы

12 декабря 2024 12:31
Закрывать ли радиатор картонкой в петербургские морозы: все минусы и плюсы
Закрывать ли радиатор картонкой в петербургские морозы: все минусы и плюсы
Legion–Media

Эксперты расходятся во мнениях.

Использование картонки перед решеткой радиатора автомобиля вызывает споры среди экспертов. Одни считают, что это полезно, другие предупреждают о возможных рисках. Давайте разберемся.

Специалисты ГК АвтоСпецЦентр утверждают, что картонка помогает ускорить прогрев двигателя на 3–5 минут в холодное время года, снижая количество холодных запусков и увеличивая ресурс мотора. Она также предотвращает проблемы с маслом и накоплением влаги под капотом. Однако эффективность этого метода зависит от исправности термостата. Если система охлаждения работает неправильно, использование дополнительной прослойки между радиатором и решеткой может привести к сбоям в работе двигателя.

Противоположное мнение высказал директор по сервису и запчастям "Авилон Легенда" Андрей Егармин. Он предостерегает от использования картонки, утверждая, что ограничение потока воздуха может вызвать перегрев двигателя. Это может повредить двигатель, деформировать головку блока цилиндров и привести к другим серьезным неисправностям. Кроме того, такая поломка может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Таким образом, решение об использовании картонки остается за автовладельцем, однако важно учитывать все возможные риски и особенности своей машины.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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