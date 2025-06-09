Без ночных купаний и животных на пляже: что изменится и где можно поплавать в Петербурге летом

В России появятся новые правила для отдыхающих на пляжах. МЧС разработало проект приказа, который ужесточает требования безопасности на водных объектах и вводит ряд запретов, чтобы снизить число несчастных случаев и сделать отдых у воды более безопасным.
Что нового появится на пляжах?
1. Запрет на животных, кроме собак-поводырей
Отныне приводить с собой на пляж домашних питомцев нельзя, за исключением собак-поводырей. Это сделано для того, чтобы избежать конфликтов и обеспечить комфорт всем отдыхающим, сообщает РБК.
2. Ограничения для детей и тех, кто не умеет плавать
Для малышей и тех, кто плохо плавает, установят специальные мелководные зоны с глубиной не более 1,2 метра. Эти участки будут огорожены буйками и четко обозначены знаками безопасности. Это поможет родителям и спасателям лучше контролировать ситуацию и снизит риск утопления.
3. Запрет купания в состоянии опьянения
Раньше алкоголь на пляжах запрещался, но отдельного правила о купании в пьяном виде не было. Новый приказ прямо запрещает заходить в воду в состоянии опьянения и предлагает штрафы за нарушение этого правила. Это важный шаг, так как купание в нетрезвом виде — одна из частых причин несчастных случаев.
4. Запрет заплывать за буйки и плавать на неподходящих предметах
Нельзя выходить за пределы оборудованных зон для купания, а также плавать на досках, лежаках, бревнах и других предметах, не предназначенных для плавания. Это связано с повышенной опасностью таких развлечений.
5. Запрет ночного купания и ограничения по погоде
Купание будет запрещено с наступлением темноты — зоны для плавания закрываются от заката до рассвета. Кроме того, при сильном ветре (более 5,5 м/с) и волнах выше 1,2 метра купание прекращается, а при еще более опасных условиях (ветер свыше 7,9 м/с, волны выше 1,5 м) пляж закрывают полностью с поднятием красного флага.
6. Запрет на игры и спортивные занятия вне отведенных мест
Игры, связанные с подныриванием, захватами и другие опасные виды спорта на воде вне специально оборудованных зон теперь запрещены. Это снижает риск травм и аварий.
Как будут обеспечивать безопасность?
На каждом пляже должен быть спасательный пост с необходимым оборудованием: спасательными кругами, шестами длиной не менее трех метров, жилетами, аптечкой, мегафоном и биноклем для наблюдения за акваторией.
Спасатели обязаны дежурить на пляже во время всего времени его работы, даже если купание временно запрещено из-за погодных условий.
Перед началом сезона водолазы должны обследовать и очистить дно на глубине до 2 метров, чтобы убрать коряги, стекло и другие опасные предметы.
В местах, где занимаются дети или проходят уроки плавания, должны быть дополнительные средства безопасности, включая спасательные лодки и специальные учебные приспособления. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Где разрешено купаться в Санкт-Петербурге?
В 2025 году Роспотребнадзор признал безопасными для купания только три водоема: Озеро Безымянное (Красносельский район), Верхнее Суздальское озеро (Выборгский район), Ольгинский пруд (Выборгский район).
На этих пляжах регулярно проверяют качество воды, и если ситуация изменится, об этом сообщат официально.
Важно помнить, что купание в других водоемах, даже если они выглядят привлекательно, не рекомендуется — особенно на диких пляжах у Невы, на Крестовском острове и в Парке 300-летия. Там часто проходят рейды спасателей, и за купание в запрещенных местах можно получить штраф — в Петербурге он составляет 1500 рублей.