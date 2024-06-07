Запретный прием: когда можно откидывать спинку кресла в самолете, а когда не стоит

Сидения в эконом-классе самолета редко бывают удобными. Чтобы хоть как-то комфортно разместиться в кресле, некоторые пассажиры откидывают спинку. Другие же стесняются доставить неудобства сзади сидящему человеку. В каких случаях вы можете с чистой совестью это сделать, а в каких лучше немного потерпеть, объяснили консультанты по этикету Тами Клейтор и Джоди Смит.

Если перелет короткий

В первую очередь специалисты рекомендовали отталкиваться от длительности полета. Если время в пути занимает всего пару часов, тогда можно и потерпеть небольшие неудобства.

Также стоит обратить внимание на человека, который сидит сзади. Если там находится мама с ребенком или пассажир внушительных габаритов, то откинутая спинка кресла может доставить сильный дискомфорт.

Источник фото: Legion-Media

Если же вы и сами человек крупный и высокий, можете позволить себе опустить кресло. Но для начала лучше все же вежливо поинтересоваться, не доставит ли это сзади сидящему больших неудобств.

«Если ваше положение лежа будет негативно влиять на человека позади вас, например, на человека с корсетом на колене, вам не следует откидываться», — отметила Джоди Смит.

Если перелет длинный

Длительные перелеты могут занимать много часов. Например, время в пути из Сингапура в Нью-Йорк составляет 18 часов и 40 минут. Такой промежуток мало кто сможет высидеть смирно. Однако прежде чем откинуться, лучше все же предупредить об этом соседа сзади. Если он в этот момент работает за ноутбуком или, к примеру, вытащил кота из переноски, то может возникнуть конфликт.

Источник фото: Legion-Media

«Если человек позади вас негативно отреагирует на вашу просьбу, попробуйте договориться о разумном компромиссе, например, слегка откинуть сиденье или откидываться только на определенный период времени», — посоветовала Тами Клейтор в интервью порталу Huffpost.

Чего точно никогда не стоит делать, так это опускать сиденье сразу же после захода в самолет. Так вы можете затруднить рассадку для других пассажиров. Кроме того, при взлете спинку все равно потребуют поднять.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media