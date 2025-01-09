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Как на собеседовании решить «зарплатный» вопрос

9 января 2025 12:31
Собеседование
Как на собеседовании решить «зарплатный» вопрос
Городовой ру

Советы для уверенных переговоров.

Обсуждение заработной платы в Петербурге при приеме на работу — момент, который может вызвать у соискателей волнение. Чтобы переговоры прошли успешно, важно быть подготовленным и уверенно заявить о своих ожиданиях.

Учтите свой предыдущий опыт

Работодатели нередко интересуются вашей прошлой зарплатой. Указывайте честную сумму или диапазон. Если зарплата была низкой, подчеркните другие преимущества: удобный график, премии или соцпакет. Объясните, что сейчас вы готовы рассматривать более высокую оплату в связи с профессиональным ростом.

Если вы работали в компаниях с нестабильным доходом, акцентируйте внимание на своих достижениях и опыте, которые ценны для нового работодателя.

Определите ожидания

Перед собеседованием изучите рынок труда. Сайты, такие как rabota.by, помогут узнать, сколько получают специалисты вашего уровня.

Не занижайте свои ожидания. Если хотите получать 1500 рублей в день, смело называйте сумму 1700–1800, оставляя место для переговоров.

Тактика успешных переговоров

Начинайте обсуждение зарплаты уверенно. Если работодатель предлагает сумму ниже ваших ожиданий, уточните возможность её пересмотра после испытательного срока.

Покажите, что готовы рассматривать дополнительные условия: стабильность компании, возможности роста, комфорт на рабочем месте. Такой подход демонстрирует профессионализм и уважение к своему труду.

Подготовка и уверенность в себе — ключ к успешным переговорам. Заранее обдуманная тактика поможет вам получить желаемую зарплату, сохраняя уважение к себе и своему времени, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургРабота
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