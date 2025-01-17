Зарплаты курьеров в Петербурге вырастут в 2025 году до 186 тысяч рублей

В первой половине 2025 года зарплаты курьеров, производственных рабочих, водителей и строителей в Петербурге вырастут на 20%. По оценкам экспертов, повышение связано с растущим спросом на представителей этих профессий и сезонной нехваткой рабочих рук.

По прогнозу аналитиков платформы «Мигрант Сервис», зарплаты в Петербурге могут достичь следующих уровней:

Курьеры — 132–186 тысяч рублей в месяц.

— 132–186 тысяч рублей в месяц. Производственные рабочие — 141–176 тысяч рублей.

— 141–176 тысяч рублей. Водители — 120–163 тысячи рублей.

— 120–163 тысячи рублей. Строители — 108–156 тысяч рублей.

Этот рост отмечается на фоне предыдущих повышений. В 2024 году зарплаты курьеров уже увеличились на 15%, к ноябрю составив в среднем 115,6 тысячи рублей. Это даже больше, чем у врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей) и начинающих ИТ-специалистов.

Причем в Петербурге зарплаты курьеров зимой могут достигать 300 тысяч рублей в месяц из-за сезонной нехватки кадров. Работодатели других сфер также готовы привлекать специалистов повышенными окладами, особенно в условиях высокого спроса на доставку и логистику.

Что касается других отраслей, то им это тоже на руку. Рост зарплат в любых сферах не только повышает привлекательность профессий, но и влияет на общий рынок труда. Высокая оплата труда курьеров и рабочих может подтолкнуть пересмотр условий в других отраслях, включая образование и здравоохранение, пишет источник.