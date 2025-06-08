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Завистливые, пьющие, а их жены... Что донских казаков раздражало в крестьянах

Опубликовано: 8 июня 2025 18:33
Донские казаки
Завистливые, пьющие, а их жены... Что донских казаков раздражало в крестьянах
Фото: Городовой.ру

Не считали себя частью простого народа.

Донские казаки веками формировали собственный уклад жизни, в основе которого лежали свобода, дисциплина и самоуважение.

Сравнивая себя с крестьянами, оказавшимися рядом в быту или в армии, они нередко испытывали раздражение. И дело было вовсе не в презрении к простому труду, а в разнице жизненных установок.

Недисциплинированность

С раннего возраста казаков приучали к порядку — строгому распорядку, ответственности и выполнению долга. Крестьяне же, привыкшие к крестьянским циклам и указке помещика, нередко казались им вялыми, расхлябанными и пассивными.

В армии эта разница особенно бросалась в глаза. Казаки считали, что человек должен служить осознанно, а не по принуждению. Отсюда и пренебрежение к тем, кто выполняет приказы из страха, а не из чувства долга.

Отсутствие стремлений

Для казака быть свободным значило не только не быть рабом, но и уметь распорядиться своей свободой — развивать хозяйство, растить детей, служить Родине.

Крестьяне в подчинении жили, как велят: день прошёл — и ладно. Такая покорность судьбе вызывала у донцов чувство тревоги: казалось, что человек без стремления — уже наполовину мёртв.

Зависть и обиды

Диссонанс усугублялся, когда крестьяне с тоской смотрели на благополучие казачьих хуторов. Завистливые замечания вроде «всё бы отобрать» раздражали особенно. Ведь за казачьим достатком стояли бессонные ночи, изнурительные походы и тяжёлый труд, а не милость барина.

Алкоголь

Крестьяне действительно пили много — и зачастую бесконтрольно. Казаки же к выпивке относились строго: пить можно, но честь — не пропивать. Молодые — до брака вообще не пили, а в походах спиртное запрещалось.

Нарушителей наказывали не только словом, но и плетью. Выпивший казак, опозорившийся перед людьми, рисковал быть высеченным сначала дома, а потом и на хуторском сходе.

Неряшливость

Казачьи курени были идеально выбелены. Дом — лицо семьи, одежда — продолжение человека. Крестьяне же, как казалось донцам, порой теряли к себе уважение: жили в захламлённых избах, не заботились о чистоте, ходили в залатанных рубахах и не стремились это менять.

Женщины

У казаков жинка — это боевой товарищ, хозяйка, опора. В походах она держит дом, растит детей, пашет землю. Верность, сила характера, решительность — вот что ценили на Дону.

Крестьяночки, воспитанные в духе покорности и страха, часто не подходили к этому образу. Казак искал себе ровню — женщину, у которой внутренняя сила не меньше, чем у него самого.

Казаки не считали себя «выше» крестьян, но чувствовали себя иначе. Свободные, вооружённые, самоуправляемые — они видели в себе людей дела и долга. Там, где крестьянин гнул спину по приказу, казак поднимал саблю по зову сердца. И в этой разнице — вся суть их давнего раздражения.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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