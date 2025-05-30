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Солнечный удар за рулем: какие симптомы обезвоживания и перегрева угрожают водителям и как избежать рисков

Опубликовано: 30 мая 2025 08:32
Вождение в жару
Солнечный удар за рулем: какие симптомы обезвоживания и перегрева угрожают водителям и как избежать рисков
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Какие симптомы обезвоживания и перегрева угрожают водителям и как избежать рисков?

Российских водителей предупредили: жаркая погода влияет на организм почти так же, как и алкоголь. Врач-кардиолог медицинского центра «Будь Здоров» Иосиф Шубитидзе рассказал «Газете.Ru» о том, какие опасности подстерегают водителей в зной и как их избежать.

Снижение концентрации и замедленная реакция: жара бьет по мозгам

«В жару снижается концентрация, внимание рассеивается, а реакция становится медленнее, примерно, как после пары кружек пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения», — предупредил кардиолог.

Эти симптомы делают водителя менее внимательным и увеличивают риск аварийных ситуаций.

Шубитидзе добавил, что если не пить воду, то обезвоживание вызовет головную боль, головокружение и раздражительность. В результате потери соли вместе с потом могут возникать мышечные судороги, особенно в ногах и руках, что также опасно во время управления автомобилем.

Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания: группа риска

Кроме того, у водителей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск обострений: колебания артериального давления, аритмии, инфаркта. Жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к серьезным последствиям.

При интенсивном солнечном излучении также есть риск получить ожог кожи, даже находясь в машине. Кроме того, в закрытом автомобиле может быстро наступить перегрев и тепловой удар, что также крайне опасно для водителя.

Советы водителям: как защититься от жары за рулем

Чтобы избежать негативного влияния жары на вождение, кардиолог рекомендует:

  • Пить достаточно воды. Регулярно пить воду, чтобы избежать обезвоживания.
  • Делать перерывы. Останавливаться лучше в тенистых местах для отдыха и охлаждения.
  • Использовать солнцезащитные средства. Наносить солнцезащитный крем на открытые участки кожи.
  • Одеваться в легкую одежду. Носить одежду из натуральных тканей, чтобы тело дышало.
  • Включать кондиционер. Если в машине есть кондиционер, использовать его для поддержания комфортной температуры.
  • Избегать вождения в пик жары. По возможности, планировать поездки на утро или вечер, когда жара спадает.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать негативного влияния жары на вождение и сохранить безопасность на дороге.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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