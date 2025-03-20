Жить как миллионер за копейки: в какой стране невозможно потратить 10 долларов за день

Здесь можно наслаждаться красивыми пейзажами, богатой культурой и вкусной едой, не тратя при этом заоблачные суммы.

Не везде, как в Турции. Есть страны, где шикарная жизнь не бьёт по карману, такси стоит копейки, обеды — вкусные и сытные, а пятизвездочные отели — доступны? Это все можно найти в Мьянме. Ехать туда можно без визы.

Российская блогер Milady Fairy побывала там и рассказала о своих впечатлениях.

Янгон: город недорогих удовольствий

Янгон, бывшая столица Мьянмы, напоминает российский город начала нулевых — только без берёз. Здесь развитая инфраструктура, чистые улицы и невероятно дружелюбные жители.

Пятизвездочный отель можно найти всего за 40-50 долларов в сутки (включая завтрак и бассейн). Однако, обедать в отеле дороговато (20-30 долларов).

Недорого и вкусно

Намного выгоднее пообедать в местном заведении. Вкусная лапша с мясом будет стоить 2-3 доллара, а то и дешевле. Передвижение по городу тоже не влетит в копеечку: такси стоят 2-3 доллара, а поездка до аэропорта — 7-8 долларов.

Всё это делает Янгон одним из самых доступных мегаполисов Азии по стоимости такси и питания.

Эксперимент с бюджетом

«100 долларов потратить в Янгоне очень трудно», — рассказывает путешественница.

Она с друзьями (четыре человека) посетила один из самых дорогих ресторанов города, ездила на такси и побывала в нескольких барах, но даже при этом не смогла израсходовать всю сумму.

Обмен валюты

В Мьянму лучше прилетать с новыми долларами (2017 года и новее). Обмен валюты в аэропорту менее выгоден (3500 кьят за доллар), чем в городе (около 4500 кьят за доллар).

«Ни в коем случае не меняйте деньги у «чёрных менял», — предупреждает путешественница.

Интернет

В Мьянме есть интернет, и можно даже приобрести eSIM. Лучше сделать это в аэропорту. Сим-карта на 3 Гб стоит около 8 долларов.

Стоимость актуальна на момент публикации статьи.

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