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Последствия разлива мазута в Черном море катастрофические — петербуржцам там делать нечего

19 декабря 2024 19:16
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Последствия разлива мазута в Черном море катастрофические — петербуржцам там делать нечего
Фото Городовой.ру

Экологические последствия разлива нефти на Черноморском побережье станут ясны лишь со временем, предупредил специалист.

Оценить реальный ущерб от разлива нефти на Черноморском побережье можно будет только со временем, сообщил кандидат биологических наук и заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью RT. По его словам, множество неприятных последствий проявятся с наступлением теплой погоды.

После нормализации погоды специалисты смогут использовать средства дистанционного зондирования для определения площади акватории, на которую был раскидан мазут. На поверхности и берегах останется только часть загрязняющего вещества, ликвидировать которое будет легче. Однако тяжелая фракция углеводородов уйдет на дно, что приведет к накоплению токсичных веществ в пищевых цепочках. Это сильно скажется на птицах, рыбе и других водных организмах, пояснил Пешков.

Эколог отметил, что, хотя разлив произошел в межсезонье, опасность для людей также сохраняется. Люди могут подвергаться воздействию загрязненной воды и воздуха, а последствия будут особенно заметны с началом рекреационного сезона.

По его мнению, экосистема восстановится не раньше, чем через несколько лет, и даже тогда может не вернуть свою прежнюю форму. Важно будет активно помогать природе и проводить очистку.

По предварительным данным, из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черное море вылилось около 3,7 тысяч тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе введен режим ЧС, а из-за сильного шторма в районе побережья ликвидация разлива пока невозможна, сообщили в МЧС.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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