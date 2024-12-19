Последствия разлива мазута в Черном море катастрофические — петербуржцам там делать нечего

Оценить реальный ущерб от разлива нефти на Черноморском побережье можно будет только со временем, сообщил кандидат биологических наук и заслуженный эколог России Андрей Пешков в интервью RT. По его словам, множество неприятных последствий проявятся с наступлением теплой погоды.

После нормализации погоды специалисты смогут использовать средства дистанционного зондирования для определения площади акватории, на которую был раскидан мазут. На поверхности и берегах останется только часть загрязняющего вещества, ликвидировать которое будет легче. Однако тяжелая фракция углеводородов уйдет на дно, что приведет к накоплению токсичных веществ в пищевых цепочках. Это сильно скажется на птицах, рыбе и других водных организмах, пояснил Пешков.

Эколог отметил, что, хотя разлив произошел в межсезонье, опасность для людей также сохраняется. Люди могут подвергаться воздействию загрязненной воды и воздуха, а последствия будут особенно заметны с началом рекреационного сезона.

По его мнению, экосистема восстановится не раньше, чем через несколько лет, и даже тогда может не вернуть свою прежнюю форму. Важно будет активно помогать природе и проводить очистку.

По предварительным данным, из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черное море вылилось около 3,7 тысяч тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе введен режим ЧС, а из-за сильного шторма в районе побережья ликвидация разлива пока невозможна, сообщили в МЧС.