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Зима прошла и цены стали ниже: что существенно подешевело в «Светофоре» — обзор покупателей

Опубликовано: 3 мая 2025 11:32
продуктовый магазин
Зима прошла и цены стали ниже: что существенно подешевело в «Светофоре» — обзор покупателей
Фото: Городовой.ру

Не реклама, только отзывы. Да и будем честны, шанс нарваться на кота в мешке никогда не отпадал.

В «Светофоре» сейчас настоящий ажиотаж — товары подвозят каждый день, а цены на многие продукты заметно снижаются. Например, крупный красный болгарский перец стоит 200 рублей за килограмм, раньше был дороже.

Огурцы в этот раз особенно радуют — свежие, ароматные, всего по 90 рублей за килограмм вместо прежних 139. Томаты черри обошлись бы в 200 рублей за кило — на 60 рублей дешевле, чем раньше. Отлично смотрятся красные тепличные помидоры — их разбирают моментально, цена — 140 рублей за килограмм. Привезли киви из Ирана — крупные плоды можно взять за 200 рублей за килограмм.

Из морепродуктов в продаже снова появилась мороженая скумбрия по 250 рублей за килограмм и иранская форель — 665 рублей за кило.

В продуктовых отделах тоже много интересного: чёрный байховый чай без красителей можно взять за 109 рублей — в упаковке 100 пакетиков. Щербет с арахисом продают по акции: две упаковки по полкило всего за 102 рубля. Также появились шипучие витамины D с апельсиновым вкусом — баночка на 20 таблеток стоит 128 рублей.

В хозяйственном отделе появились большие миски из нержавейки по 173 рубля, жидкое мыло с ароматом малины по 82 рубля за литр и тяжёлая литая сковорода WOK с антипригарным покрытием за 1134 рубля.

Из техники заметили интересный аккумуляторный триммер за 2810 рублей — можно работать до двух часов без подзарядки. Для мастеров привезли маски сварщика с тремя режимами за 602 рубля.

А еще в магазине появилось летнее обновление для гардероба: хлопковые платья-безрукавки с принтами за 408 рублей и лёгкие слипоны для женщин и мужчин за 488 рублей.

Ну и приятная мелочь — фаянсовые кружки с цветочным декором обойдутся всего в 98 рублей. За качество всех товаров автор обзора не ручается, ведь как известно, когда товар продается оптом, зачастую встречаются и бракованные продукты. Особенно когда дело касается овощей.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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