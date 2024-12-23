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Устали от запотевших стекол в машине? Петербуржцам объяснили, как исправить это за пару минут

23 декабря 2024 13:17
Устали от запотевших стекол в машине? Петербуржцам объяснили, как исправить это за пару минут
Устали от запотевших стекол в машине? Петербуржцам объяснили, как исправить это за пару минут
Svetlana Vozmilova / Global Look Press / Global Look Press

Все необходимое уже есть в автомобиле.

В холодное время года многие водители сталкиваются с проблемой запотевших окон. Из-за разницы температур внутри автомобиля и снаружи стекла быстро покрываются конденсатом, что значительно ухудшает обзор и может привести к опасным ситуациям на дороге. Однако существуют простые способы борьбы с этим явлением.

Один из таких методов предложил автомобильный эксперт Ян Хайцеэр. По его словам, стоит активно пользоваться кондиционером даже зимой. Это поможет снизить уровень влажности в салоне, тем самым уменьшая вероятность образования конденсата на окнах.

«Вообще, зимой в машине надо периодически включать кондиционер, чтобы к весне он не вышел из строя. И печка, и кондиционер могут работать одновременно. Если у кого-то климат-контроль, просто не отключайте кнопку кондиционера», – уточнил автоэксперт.

Кроме того, важную роль играет чистота стекол. Пыль и табачный дым, оседая на поверхности, способствуют образованию конденсата. Регулярная чистка окон как снаружи, так и изнутри поможет уменьшить этот эффект.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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