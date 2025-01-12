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Знак, что можно пить: зачем в Петербурге стреляют из пушки в полдень

12 января 2025 18:02
Пушка в Санкт-Петербурге
Знак, что можно пить: зачем в Петербурге стреляют из пушки в полдень
Фото Городовой.ру

Туристы шугаются, местные улыбаются.

Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости — одна из старейших и наиболее узнаваемых традиций Санкт-Петербурга. Этот громкий залп, раздающийся ежедневно в 12 часов дня, напоминает жителям и туристам о богатом историческом наследии города.

Как появилась традиция?

Традиция залпов из пушек началась еще в 1703 году, когда Петр I приказал оповещать рабочих в Петропавловской крепости о начале, завершении и перерыве в строительных работах. Однако после смерти Петра обычай забросили.

В середине XIX века выстрелы возродились в морских портах России, включая Санкт-Петербург. В 1865 году впервые произвели полуденный выстрел для синхронизации времени на кораблях и в порту. Позже орудие перенесли в Петропавловскую крепость, откуда звуки пушечных залпов раздаются до сих пор.

И что, с тех пор стреляют постоянно?

Традиция несколько раз прерывалась. После революции 1917 года и в советское время выстрелы звучали только по особым поводам. Постоянный ежедневный полуденный выстрел возобновили лишь в 1957 году в честь 250-летия Петербурга.

С тех пор традиция сохраняется, и каждый день в полдень пушечный залп звучит как символ города. Кроме того, возможность произвести выстрел иногда предоставляется почетным гостям Санкт-Петербурга.

Как это происходит?

Выстрел готовят двое канониров, которые надевают военно-морскую форму. Используются современные пушки 122-миллиметрового калибра. Заряд состоит из смеси бездымного и дымного пороха для создания зрелищного эффекта. Иногда в особенные дни можно услышать два выстрела подряд или даже 21 залп.

Интересные факты:

  1. Шутливый «адмиральский час»: Еще со времен Петра I выстрел символизировал начало обеда, после которого позволялось выпить рюмку спиртного.
  2. Особые поводы для выстрелов: Двойные или многократные залпы устраивают на государственные праздники, торжества или памятные даты.
  3. География традиции: Полуденный выстрел раздается не только в Санкт-Петербурге, но и в Кронштадте, Севастополе и Владивостоке.

Полуденный выстрел — это не просто дань традиции, но и уникальный способ соединить современность с историей, создавая особую атмосферу Северной столицы.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургДостопримечательностиТрадиции
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