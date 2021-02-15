Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Торжественную церемонию с участием президента транслировали в субботу на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.
Итальянский парламент принял резолюцию о продлении на территории страны режима чрезвычайной ситуации, введенного ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Министерство обороны России сообщило о своих успехах по борьбе с коронавирусом в Италии.
Соединенные Штаты Америки окажут Италии помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает ТАСС, с соответствующим заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в интервью испанской газете El Pais, что вспышка коронавируса в Европе вызовет другую вспышку — антиевропейских настроений.
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, чем еще была полезна помощь Италии со стороны России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Красная Весна», ссылаясь на заявление Пушкова, которое он опубликовал в соцсети Twitter 29 марта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал о вопросах, которые поднимались лидером России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном в ходе двустороннего телефонного разговора. Как сообщает ТАСС, беседа между двумя президентами состоялась накануне, 26 марта.
Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи.
Большая часть российской медицинской техники и прочих предметов для проведения дезинфекции на территории Италии, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом, названы бесполезными. С таким заявлением выступили высокопоставленные источники, на которые ссылается газета La Stampa.
В четверг, 26 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как итальянцы встретили прибывших им на помощь российских военных вирусологов и специалистов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пост Захаровой, опубликованный на ее странице в Facebook.
Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В Италии приземлился последний четырнадцатый самолет Военно-космических сил России, прибывший в страну для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.
Число зараженных коронавирусом в Италии будет увеличиваться, сказал премьер-министр страны Джузеппе Конти.
Итальянское правительство намерено продлить карантинные меры.
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно прекращают работу все магазины розничной торговли, кроме тех, что продают продукты питания и фармацевтику. Об этом в своем Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Посольство Российской Федерации в Италии разъяснило правила нахождения в стране в связи с распространением коронавируса.
В понедельник, 9 марта, власти Италии перешли к более жестким мерам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19. По указу премьер-министра Италии Джузеппе Конте на всей территории страны вводится запрет на публичные собрания и спортивные мероприятия, отменяются занятия в университетах, до 3 апреля будут закрыты все школы.
Продолжающееся распространение коронавируса побудило власти Италии расширить карантинные меры на всю национальную территорию. Такое объявление сделал премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook, передает «ТАСС».
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил недовольство тем, что ему не нашлось места в первом ряду на мирной конференции по Ливии, которая состоялась в Германии. По его словам, в ФРГ уже направлена нота протеста по этому поводу.