Джузеппе Конте

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

В четверг, 26 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как итальянцы встретили прибывших им на помощь российских военных вирусологов и специалистов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пост Захаровой, опубликованный на ее странице в Facebook.