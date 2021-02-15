Все новости / Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Политика
Новое правительство Италии во главе с Драги принесло присягу
Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Торжественную церемонию с участием президента транслировали в субботу на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.  
15 фев 2021 21:07
Политика
Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив, что любые попытки вмешательства во внутренние дела республики недопустимы, сообщает пресс-служба Кремля.   
26 авг 2020 21:31
Общество
Парламент Италии одобрил продление в стране действия режима ЧС
Итальянский парламент принял резолюцию о продлении на территории страны режима чрезвычайной ситуации, введенного ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
30 июл 2020 09:37
Политика
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн для борьбы с вирусом
Соединенные Штаты Америки окажут Италии помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает ТАСС, с соответствующим заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.
31 мар 2020 09:52
Общество
Пушков заявил, что Россия заставила ЕС обратить внимание на Италию
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, чем еще была полезна помощь Италии со стороны России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Красная Весна», ссылаясь на заявление Пушкова, которое он опубликовал в соцсети Twitter 29 марта.
30 мар 2020 09:50
Политика
Путин и Макрон не обсуждали возможность помощи Франции в борьбе с COVID-19
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал о вопросах, которые поднимались лидером России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном в ходе двустороннего телефонного разговора. Как сообщает ТАСС, беседа между двумя президентами состоялась накануне, 26 марта.
27 мар 2020 14:39
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза
Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи. 
27 мар 2020 08:19
Общество
Итальянские СМИ назвали «бесполезной» помощь из России
Большая часть российской медицинской техники и прочих предметов для проведения дезинфекции на территории Италии, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом, названы бесполезными. С таким заявлением выступили высокопоставленные источники, на которые ссылается газета La Stampa.
26 мар 2020 11:39
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
В четверг, 26 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, как итальянцы встретили прибывших им на помощь российских военных вирусологов и специалистов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пост Захаровой, опубликованный на ее странице в Facebook.
26 мар 2020 10:37
Политика
Четырнадцатый Ил-76 ВКС РФ сел в Италии для помощи в борьбе с коронавирусом
В Италии приземлился последний четырнадцатый самолет Военно-космических сил России, прибывший в страну для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.  
24 мар 2020 07:58
Общество
В Италии объявили о прекращении всей коммерческой деятельности в стране
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно прекращают работу все магазины розничной торговли, кроме тех, что продают продукты питания и фармацевтику. Об этом в своем Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
12 мар 2020 08:45
Общество
Вся Италия переведена на карантин из-за коронавируса
В понедельник, 9 марта, власти Италии перешли к более жестким мерам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19. По указу премьер-министра Италии Джузеппе Конте на всей территории страны вводится запрет на публичные собрания и спортивные мероприятия, отменяются занятия в университетах, до 3 апреля будут закрыты все школы. 
10 мар 2020 13:56
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране из-за коронавируса
Продолжающееся распространение коронавируса побудило власти Италии расширить карантинные меры на всю национальную территорию. Такое объявление сделал премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook, передает «ТАСС».
10 мар 2020 08:57
Политика
Премьер Италии обиделся на Германию из-за кресла во втором ряду
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил недовольство тем, что ему не нашлось места в первом ряду на мирной конференции по Ливии, которая состоялась в Германии. По его словам, в ФРГ уже направлена нота протеста по этому поводу. 
29 янв 2020 12:42
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес