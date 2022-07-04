Все новости / Элла Памфилова

Элла Памфилова

Общество
Беглов легализует теневых покровителей рынка соцпита Петербурга через Экспертно-координационный совет
На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.
04 июл 2022 17:16
Город
Вишневский: суды пытаются скрыть факты фальсификаций на выборах в Петербурге
В понедельник, 4 октября, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил шесть исков об отмене результатов голосования на избирательных участках, на которых были зафиксированы серьезные нарушения.
06 окт 2021 10:20
Город
Бельский может стать орудием выдавливания Беглова из Смольного
Команда главы города Александра Беглова много сделала для того, чтобы получить контроль над парламентом Петербурга, продвинув в ЗакС вице-губернатора Александра Бельского. Но широко примененный на выборах админресурс не помог избавить парламент от людей, лояльных предыдущему спикеру Вячеславу Макарову. Кроме того, скандальный флер петербургскх выборов привлек внимание федерального центра, в частности, ЦИК, к действиям администрации города. Все происходящее неизбежно отразится на перспективах и самого Бельского, и губернатора Беглова, полагают аналитики.
02 окт 2021 09:35
Политика
ЦИК направила в СК и ГП материалы по нарушениям на выборах в Петербурге
Центральная избирательная комиссия России направила в СК и Генпрокуратуру жалобы о нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге. Также правоохранителям предстоит рассмотреть материалы в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
29 сен 2021 15:05
Общество
«Все они выходцы с Курортного района»: Полежаев о перспективах назначения Чечиной вместо Бельского
Политтехнолог Вадим Полежаев поддержал предположение, что председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина может быть назначена на должность вице-губернатора по внутренней политике, которую ранее занимал Александр Бельский. По мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах на фоне скандальной избирательной кампании в Северной столице Наталье Валентиновне просто больше некуда идти.
27 сен 2021 17:20
Политика
ЦИК уведомит СК о конфликте интересов вице-губернатора Петербурга Бельского на выборах
Центральная избирательная комиссия направит в следственный комитет России и Генеральную прокуратуру материалы по ряду нарушений на прошедших выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов были зафиксированы очевидные нарушения. 
23 сен 2021 19:47
Политика
Захарова заявила, что замечаний от международных наблюдателей на выборах в РФ не поступало
Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и ЦИК с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.   
21 сен 2021 17:24
Политика
Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными в своей карьере
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова навала прошедшие выборы самыми сложными за всю свою карьеру. Так она оценила свою работу в прошедшей избирательной кампании в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля. 
20 сен 2021 21:47
Политика
Памфилова: в Крыму, Калмыкии и Петербурге отменили итоги голосования на трех участках
У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) появились основания отменить итоги выборов на 6-7 участках в Санкт-Петербурге, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.   
20 сен 2021 20:47
Общество
Памфилова потребовала не допускать очередей на избирательных участках
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала не допускать на избирательных участках очередей и нарушений эпидемиологических правил из-за пандемии коронавируса. Голосовать все должны, соблюдая безопасную дистанцию, отметила она. 
17 сен 2021 21:59
Политика
Избирком Петербурга обязал ТИК вновь рассмотреть вопрос о регистрации Булановой на выборы
Петербургская избирательная комиссия решила пересмотреть отказ в регистрации на выборы в городской парламент певице Татьяны Булановой. Буланову сняли с выборов по причине брака в подписях за ее выдвижение. На заседании решили, что отказ был вынесен с нарушениями. Таким образом ТИК вновь изучит вопрос о регистрации певицы.
20 авг 2021 16:46
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