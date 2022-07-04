На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.
В понедельник, 4 октября, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил шесть исков об отмене результатов голосования на избирательных участках, на которых были зафиксированы серьезные нарушения.
Команда главы города Александра Беглова много сделала для того, чтобы получить контроль над парламентом Петербурга, продвинув в ЗакС вице-губернатора Александра Бельского. Но широко примененный на выборах админресурс не помог избавить парламент от людей, лояльных предыдущему спикеру Вячеславу Макарову. Кроме того, скандальный флер петербургскх выборов привлек внимание федерального центра, в частности, ЦИК, к действиям администрации города. Все происходящее неизбежно отразится на перспективах и самого Бельского, и губернатора Беглова, полагают аналитики.
ЦИК направил обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с избраниемспикером ЗакСа Петербурга Александра Бельского.
Центральная избирательная комиссия России направила в СК и Генпрокуратуру жалобы о нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге. Также правоохранителям предстоит рассмотреть материалы в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова оперативно отреагировала на избрание экс-вице-губернатора Петербурга Александра Бельского спикером городского парламента.
Политтехнолог Вадим Полежаев поддержал предположение, что председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина может быть назначена на должность вице-губернатора по внутренней политике, которую ранее занимал Александр Бельский. По мнению эксперта, в сложившихся обстоятельствах на фоне скандальной избирательной кампании в Северной столице Наталье Валентиновне просто больше некуда идти.
Выборы в Законодательное Собрание Петербурга состоялись.
Центральная избирательная комиссия направит в следственный комитет России и Генеральную прокуратуру материалы по ряду нарушений на прошедших выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов были зафиксированы очевидные нарушения.
Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и ЦИК с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова навала прошедшие выборы самыми сложными за всю свою карьеру. Так она оценила свою работу в прошедшей избирательной кампании в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) появились основания отменить итоги выборов на 6-7 участках в Санкт-Петербурге, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.
В Госдуму пройдут пять политических партий, три получат по одному мандату в округах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии 20 сентября.
Окончательные итоги выборов, прошедших с пятницы по воскресенье, подведут 24 сентября. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала не допускать на избирательных участках очередей и нарушений эпидемиологических правил из-за пандемии коронавируса. Голосовать все должны, соблюдая безопасную дистанцию, отметила она.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью портала mos.ru.
В пятницу, 17 сентября, в России стартует Единый день голосования. Из-за пандемии коронавируса он продлится не один день, а по 19 сентября.
Горизбирком Петербурга, контролируемый городской администрацией, частично выполнил распоряжение Центризбиркома РФ об отмене решения ТИК №47.
Очередные скандальные выборы в Петербурге приведут к падению рейтингов партии власти, которые, как завил президент, хорошо бы сохранить.
Петербургская избирательная комиссия решила пересмотреть отказ в регистрации на выборы в городской парламент певице Татьяны Булановой. Буланову сняли с выборов по причине брака в подписях за ее выдвижение. На заседании решили, что отказ был вынесен с нарушениями. Таким образом ТИК вновь изучит вопрос о регистрации певицы.