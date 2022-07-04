Элла Памфилова

Беглов легализует теневых покровителей рынка соцпита Петербурга через Экспертно-координационный совет

На портале Законодательного собрания Санкт-Петербурга опубликован обновлённый состав Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания, который уже начал готовить школьные пищеблоки города к новому учебному году. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а их места заняли приближённые к главе города люди, не имеющие какого-либо официального отношения к соцпиту. Пресса не раз указывала их, как теневых покровителей рынка, объём которого в текущем году может превысить 30 миллиардов рублей.