Сечин предложил Путину по-новому оценивать госкомпании

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с предложением подкорректировать методику оценки эффективности менеджмента государственных компаний, которую глава российского государства Владимир Путин поручил ввести в 2014 году. Свои идеи на этот счет он озвучил в письме на имя президента России в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».