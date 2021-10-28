Увеличивающиеся цены на газ могут вызвать рост спроса на нефть в объеме миллион баррелей в сутки. Об этом на Евразийском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает «Коммерсант».
Опыт Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями заслуживает высокой оценки, его необходимо использовать. Как сообщает РИА Новости, такую точку зрения на Евразийском экономическом форуме выразил глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным пообещал рост экономики страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин во врем встречи с президентом Владимиром Путиным подарил ему бутылку с нефтью. Ресурс добыли на проекте «Восток ойл». Нефть высокого качества и по текущей цене будет продаваться с премией $11 за баррель, сказал Сечин.
Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину в качестве подарка бутылку нефти.
Президент России Владимир Путин поручил ответсеку президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу Игорю Сечину решить проблему недостаточной газификации России.
Несколько дней назад российское правительство подписало директиву, согласно которой предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
Помощник Президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании «Роснефть» вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщается в распоряжении Правительства.
Состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, на которой председатель совета директоров компании доложил об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.
По итогам 2019 года чистая прибыль «Роснефти» выросла на 29%. Как сообщает РБК со ссылкой на отчет компании, она увеличилась с 549 миллиардов рублей до 708 миллиардов рублей.
Во вторник, 18 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным, чтобы обсудить непростую ситуацию с условиями поставки нефти из России в Белоруссию. Об этом сообщает «RT на русском».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с предложением подкорректировать методику оценки эффективности менеджмента государственных компаний, которую глава российского государства Владимир Путин поручил ввести в 2014 году. Свои идеи на этот счет он озвучил в письме на имя президента России в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину проект «Восток Ойл», предусматривающий создание на Таймыре нефтегазового суперкластера. В ходе состоявшейся встречи главы государства с Сечиным, руководитель «Роснефти» отметил, что проект может стать крупнейшим в мире.
Исполняющий обязанности главы МИД России владеет элитной недвижимостью, на покупку которой его официальных заработков не хватает, сообщает издание The Insider.
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