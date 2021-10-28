Все новости / Игорь Сечин

Игорь Сечин

Экономика
Сечин: рост цен на газ повышает спрос на нефть на 1 млн баррелей в сутки
Увеличивающиеся цены на газ могут вызвать рост спроса на нефть в объеме миллион баррелей в сутки. Об этом на Евразийском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщает «Коммерсант».
28 окт 2021 20:25
Общество
Игорь Сечин призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом
Опыт Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями заслуживает высокой оценки, его необходимо использовать. Как сообщает РИА Новости, такую точку зрения на Евразийском экономическом форуме выразил глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин.
22 окт 2020 15:18
Экономика
Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
Глава «Роснефти» Игорь Сечин во врем встречи с президентом Владимиром Путиным подарил ему бутылку с нефтью. Ресурс добыли на проекте «Восток ойл». Нефть высокого качества и по текущей цене будет продаваться с премией $11 за баррель, сказал Сечин.   
18 авг 2020 16:45
Экономика
Сечин попросил правительство о налоговых льготах для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой о предоставлении налоговых льгот для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
12 май 2020 09:45
Политика
Мишустин выдвинул Орешкина в совет директоров «Роснефти»
Помощник Президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании «Роснефть» вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщается в распоряжении Правительства. 
05 мар 2020 14:52
Политика
Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко
Состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, на которой председатель совета директоров компании доложил об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.
21 фев 2020 08:34
Экономика
Лукашенко встретился с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Во вторник, 18 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным, чтобы обсудить непростую ситуацию с условиями поставки нефти из России в Белоруссию. Об этом сообщает «RT на русском».
18 фев 2020 14:12
Экономика
Сечин предложил Путину по-новому оценивать госкомпании
Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с предложением подкорректировать методику оценки эффективности менеджмента государственных компаний, которую глава российского государства Владимир Путин поручил ввести в 2014 году. Свои идеи на этот счет он озвучил в письме на имя президента России в конце декабря прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
12 фев 2020 12:51
Экономика
Глава «Роснефти» представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту России Владимиру Путину проект «Восток Ойл», предусматривающий создание на Таймыре нефтегазового суперкластера. В ходе состоявшейся встречи главы государства с Сечиным, руководитель «Роснефти» отметил, что проект может стать крупнейшим в мире.
12 фев 2020 10:16
Экономика
Сечин в роли Веронского оракула: прогнозы по нефти и валютным войнам
На Евразийском экономическом форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин выдал прогноз по топливной экономике ближайших десятилетий. Нефти быть и прирастать спросом! А доллару в расчетах придется потесниться...
25 окт 2019 09:43
Экономика
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