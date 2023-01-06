Принц Альберт

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В Великобритании прошла мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Гостями кинопоказа стали члены королевской семьи — принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боул, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает BBC.
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Балет Михайловского театра выступал в Великобритании шесть дней: с 22 по 27 июля на прославленной сцене лондонского Колизея были представлены постановки 175 сезона “Спартак”,