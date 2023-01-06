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Принц Альберт

Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
В Великобритании прошла мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Гостями кинопоказа стали члены королевской семьи — принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боул, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает BBC.
29 сен 2021 09:16
Шоу-бизнес
Выставка костюмов-скульптур Никоса Флороса открылась в Петербурге
6 марта в Музее Российской академии художеств при поддержке Муниципалитета города Триполи открылась персональная выставка греческого скульптора Никоса Флороса. Художник представил коллекцию
11 мар 2014 17:38
Шоу-бизнес
Борис Эйфман отметит 65-летие большими гастролями в Санкт-Петербурге
21-23 июля, 2-4 и 10-11 августа в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра пройдут гастроли Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана. В программу войдут лучшие спектакли
18 июл 2011 15:22
Шоу-бизнес
Гастроли коллектива Бориса Эйфмана на сцене Александринского театра
17-21 ноября на сцене Александринского театра пройдут гастроли Академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана. Будут представлены всемирно известные спектакли петербургского хореографа:
22 окт 2010 16:55
Шоу-бизнес
С большим успехом завершились гастроли балетной труппы Михайловского театра в Лондоне
Балет Михайловского театра выступал в Великобритании шесть дней: с 22 по 27 июля на прославленной сцене лондонского Колизея были представлены постановки 175 сезона “Спартак”,
06 авг 2008 11:55
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