Вышел трейлер комедии о женщине-комике с детьми, кредитами и стендапом «Я не шучу»

«Студия Свердловск» и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин показали тизер комедийного сериала «Я не шучу» со стендап-комиком Еленой Новиковой в главной роли.