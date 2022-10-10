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Сергей Светлаков

Шоу-бизнес
Вышел трейлер комедии о женщине-комике с детьми, кредитами и стендапом «Я не шучу»
«Студия Свердловск» и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин показали тизер комедийного сериала «Я не шучу» со стендап-комиком Еленой Новиковой в главной роли. 
09 фев 2021 14:42
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков, Екатерина Варнава, Юрий Стоянов и другие звезды в трейлере ромкома LOVE
Сергей Светлаков представил зрителям новую франшизу, посвященную Дню святого Валентина. Трейлер опубликован в сети накануне, а премьера отечественной романтической комедии LOVE состоится 11 февраля.    
30 дек 2020 20:47
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