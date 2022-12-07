Шоу «Голос»

Юный артист прошел нелегкий путь.
Вы вряд ли ее узнаете.
В эфире произошли перестановки.
Не Лепс и Гагарина.
Мальчик не остановился на достигнутом.
Популярность не спасла от ответственности.
Артистку распекли за новое амплуа.
4 сентября состоится премьера пятого сезона.
Вернуть Нагиева хотят даже те, кто его недолюбливает.
В красных креслах судей появятся два новых дебютанта.
После смерти мэтра его кресло в проекте пока так и остается пустовать.
Долгое время дальнейшее продолжение шоу было под вопросом.
Даже самые яркие исполнители вокального конкурса редко добиваются в дальнейшем успеха.
Шоу появится в эфире традиционно осенью.