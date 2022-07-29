Виктор Салтыков

Царский вечер с Виктором Салтыковым в ресторане «Плюшкин»

13 июня в 20:00 Легенда российской поп-сцены выступит для гостей ресторана! Для того чтобы хорошо отдохнуть, повод не нужен! Но так уж совпало, что наше мероприятие выпало на День России —