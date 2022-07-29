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Виктор Салтыков

Город
Смольный отдал сектор социального питания Петербурга чиновникам из Ленобласти
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил первого вице-губернатора без участия Законодательного собрания, им стал Валерий Москаленко. Он займется курированием работы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания.
29 июл 2022 14:16
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