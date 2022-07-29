Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил первого вице-губернатора без участия Законодательного собрания, им стал Валерий Москаленко. Он займется курированием работы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию и Управления социального питания.
Звезды российской эстрады не просто так мелькают на телевидении.
Певец заявил, что боится инсульта.
Виктор Салтыков удивился обвинениям своей бывшей супруги в рукоприкладстве
Певец рассказал свою версию отношений с экс-женой
В сети обсуждают неожиданный финал телепроекта
Промолчавший на проекте артист решил высказаться о случившемся после съемок
Пользователи Интернета уверены, что музыкальный критик специально занижал баллы достойным исполнителям
Решение членов жюри совпало с мнением пользователей Интернета
Победителями стали Шура и Виктор Салтыков
В сети осудили певицу, неустанно поливающую грязью бывшего мужа
В сети обсуждают новый выпуск телешоу
Супруг артистки и вовсе назвал девушку фриком
Певица посоветовала коллеге не петь
Салтыков высказался о ситуации, сложившейся в российском шоу-бизнесе
Музыкальный критик высказался о выступлении экс-солиста «Электроклуба»
Скандальные отношения Виктора и Ирины выплыли наружу
20 декабря Ледовый дворец Санкт-Петербурга был заполнен до предела. Десятый, юбилейный, фестиваль ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM вновь собрал культовых артистов 70-х, 80-х и 90-х на одной сцене! Серьезный
4 декабря в 20:00 Специальный гость – Виктор Салтыков Свою историю ресторан «Царь» на Садовой, 12 начал 6 лет назад, когда перед гостями распахнулись двери, словно
13 июня в 20:00 Легенда российской поп-сцены выступит для гостей ресторана! Для того чтобы хорошо отдохнуть, повод не нужен! Но так уж совпало, что наше мероприятие выпало на День России —