Какая дверь может привести к штрафам

Причем эта сумма будет начисляться каждый день до устранения нарушения.

Верховный Суд Российской Федерации напомнил, что любые изменения в квартирах должны строго соответствовать проектной документации и не нарушать противопожарные нормы. Несоблюдение этих правил может повлечь административные штрафы и споры с соседями.

Какие штрафы грозят за нарушения?

За несоблюдение противопожарных требований согласно Федеральному закону №351-ФЗ от 24 июля 2023 года предусматрены штрафы для физических лиц в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Особенно это важно, если изменения могут затруднить эвакуацию в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Например, перенесенные двери или перекрытые проходы могут представлять реальную угрозу безопасности жильцов. Любая перепланировка требует обязательного согласования с компетентными органами.

Решение Верховного суда: пример из практики

Недавний случай в Верховном Суде показал, как изменения в квартире могут повлиять на безопасность. Владелец одной из квартир изменил направление открытия входной двери с внутреннего на внешнее. Это вызвало недовольство соседки, которая справедливо указала, что такое изменение может препятствовать эвакуации. Суд встал на сторону соседки: согласно проектной документации здания, все двери должны открываться внутрь, чтобы не мешать движению людей при эвакуации.

Как избежать проблем?

Владельцам квартир в Петербурге и других городах следует понимать, что даже небольшие изменения, такие как перенос дверей, могут нарушать противопожарные нормы. Перед началом любых работ важно проконсультироваться со специалистами и согласовать перепланировку с Жилищной инспекцией. Это не только защитит от штрафов, но и обеспечит безопасность всех жильцов.

Соблюдение строительных норм — залог безопасной и комфортной жизни в многоквартирных домах.