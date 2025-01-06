Городовой / Общество / Какая дверь может привести к штрафам
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Какая дверь может привести к штрафам

6 января 2025 08:32
Мужчина с ключами стоит возле двери в квартиру, его снимают люди с камерами
Какая дверь может привести к штрафам
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ Global Look Press

Причем эта сумма будет начисляться каждый день до устранения нарушения.

Верховный Суд Российской Федерации напомнил, что любые изменения в квартирах должны строго соответствовать проектной документации и не нарушать противопожарные нормы. Несоблюдение этих правил может повлечь административные штрафы и споры с соседями.

Какие штрафы грозят за нарушения?

За несоблюдение противопожарных требований согласно Федеральному закону №351-ФЗ от 24 июля 2023 года предусматрены штрафы для физических лиц в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Особенно это важно, если изменения могут затруднить эвакуацию в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Например, перенесенные двери или перекрытые проходы могут представлять реальную угрозу безопасности жильцов. Любая перепланировка требует обязательного согласования с компетентными органами.

Решение Верховного суда: пример из практики

Недавний случай в Верховном Суде показал, как изменения в квартире могут повлиять на безопасность. Владелец одной из квартир изменил направление открытия входной двери с внутреннего на внешнее. Это вызвало недовольство соседки, которая справедливо указала, что такое изменение может препятствовать эвакуации. Суд встал на сторону соседки: согласно проектной документации здания, все двери должны открываться внутрь, чтобы не мешать движению людей при эвакуации.

Как избежать проблем?

Владельцам квартир в Петербурге и других городах следует понимать, что даже небольшие изменения, такие как перенос дверей, могут нарушать противопожарные нормы. Перед началом любых работ важно проконсультироваться со специалистами и согласовать перепланировку с Жилищной инспекцией. Это не только защитит от штрафов, но и обеспечит безопасность всех жильцов.

Соблюдение строительных норм — залог безопасной и комфортной жизни в многоквартирных домах.

Новости по теме
Перепланировка квартиры в Петербурге: за что может прилететь штраф в 50 тысяч рублей Перепланировка квартиры в Петербурге: за что может прилететь штраф в 50 тысяч рублей 14 января 2025 20:01
«Добавляйтесь в чат жильцов нашего дома»: петербуржцам раскрыли новую схему мошенников с QR-кодом «Добавляйтесь в чат жильцов нашего дома»: петербуржцам раскрыли новую схему мошенников с QR-кодом 21 января 2025 12:01
Удар по кошельку и репутации: какие последствия ждут злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД в Петербурге Удар по кошельку и репутации: какие последствия ждут злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД в Петербурге 20 января 2025 14:32
Штраф и крупные неприятности: почему в XIX веке в Петербурге нельзя было курить на улице Штраф и крупные неприятности: почему в XIX веке в Петербурге нельзя было курить на улице 14 января 2025 11:32
Штраф от 2 000 до 5 000 рублей: петербуржцам напомнили о правилах утилизации елок Штраф от 2 000 до 5 000 рублей: петербуржцам напомнили о правилах утилизации елок 13 января 2025 19:02
Автор:
Максакова Яна
Общество ШтрафыНедвижимость
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».