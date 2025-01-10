Петербуржцам дали совет, как просить прибавку к зарплате: выбираем идеальное время и создаем ситуацию

Начало ногого года — идеальное время, чтобы задуматься о повышении доходов. Руководитель направления по связям с общественностью Ирина Логвинова поделилась эффективными советами, как петербуржцам решиться на разговор с начальством и получить долгожданную прибавку.

Выбирайте правильное время

Успех переговоров зависит от момента. Не стоит подходить к начальству, если оно в плохом настроении. Лучшими моментами станут завершение успешного проекта или пятничный вечер, когда атмосфера в офисе более расслабленная.

Обеденный перерыв — ваш козырь

Совместные обеды — отличный шанс наладить непринужденное общение с начальством. Используйте это время, чтобы рассказать о своих достижениях или предложить новые идеи. В дружеской обстановке говорить о повышении зарплаты намного проще.

Поддержка HR — залог успеха

Кадровики — ваши союзники. Участвуйте в их мероприятиях, поддерживайте хорошие отношения. Они могут не только подсказать, как грамотно обсудить зарплату, но и сами рекомендовать вас руководству.

Неформальные мероприятия — не упустите шанс

Станьте частью команды, посещая корпоративные мероприятия. Это укрепит ваши связи с коллегами и руководством. В неформальной обстановке вам будет легче завести разговор о зарплате.

Сила в единстве

Если вы и ваши коллеги уверены, что настало время для изменений, выдвигайте инициативу коллективно. Обоснованное и спокойное обсуждение покажет вашу сплоченность и готовность работать на общие цели.

Следуя этим советам, вы повысите свои шансы на успех и сделаете новый год действительно прибыльным, пишет источник.