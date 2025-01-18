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Как выбрать сладкие мандарины? Простой тест, который сэкономит ваше время

18 января 2025 08:03
Женщина и мандарины
Как выбрать сладкие мандарины? Простой тест, который сэкономит ваше время
Городовой ру

Уловки продавцов больше не сработают.

В Петербурге трудно представить дом без ярких и ароматных мандаринов. Эти солнечные плоды стали символом благополучия, и они просто вкусные, но, увы, не всегда. Как выбрать самые сладкие мандарины, чтобы точно не испортить себе настроение?

Простой двухсекундный тест

Вам больше не придется гадать, какие мандарины окажутся вкусными. Достаточно выполнить легкий тест прямо в магазине, если там предусмотрена возможность самостоятельного выбора.

Слегка надавите на мандарин:

  • Если плод упругий и быстро возвращает форму — он будет сладким.
  • Если мандарин слишком твёрдый или наоборот слишком мягкий — лучше оставить его на полке.

Сладкие мандарины, как правило, более зрелые и сочные. Их текстура указывает на правильную степень созревания, в то время как слишком жёсткие или мягкие плоды могут оказаться кислыми или перезревшими.

Теперь, зная этот простой способ, вы сможете подобрать самые вкусные мандарины для хорошего настроения и ярких вкусовых ощущений. Не забудьте поставить вазу с яркими цитрусовыми в центр кухни — они создадут уютную атмосферу и подарят ощущение праздника, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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