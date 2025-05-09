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10,5 миллионов за три дня: какие «хоромы» сдают в Петербурге на майские праздники

Опубликовано: 9 мая 2025 20:01
Аренда квартиры
10,5 миллионов за три дня: какие «хоромы» сдают в Петербурге на майские праздники
Фото: Городовой.ру

Это даже не тяжелый люкс, а нечто новое.

В Петербурге — туристический бум, и арендодатели ловят момент. Гостиницы раскуплены, а цены на посуточную аренду квартир скакнули вверх. Особенно на фоне празднования 80-летия Победы.

Дорогой люкс и фен Dyson

На платформах вроде «Циана» и «Авито» разброс цен впечатляющий: студии от 1200 рублей в сутки до 150 тысяч, «однушки» — в среднем от 7 до 15 тысяч за день. Но, как выяснилось, верхнего предела у фантазии арендодателей нет.

Так, житель Петербурга предложил снять свою однокомнатную квартиру за… 10,5 миллионов рублей за трое суток. В пересчёте на сутки это более 3 миллионов.

В описании значатся «дизайнерский ремонт», фен Dyson, туалетные принадлежности от Hermes и, конечно, Wi-Fi, что актуально на фоне отсутствия мобильной связи. Визуально же, по фотографиям, кажется, что хозяин просто случайно добавил пару нолей, отмечает МК. Хотя кто знает — может, это арт-объект?

Сколько просят за обычные квартиры

Цены на аренду варьируются в зависимости от района и метража. На вторые майские (8–11 мая) аренда студии обойдётся от 3600 до 150 000 рублей за три дня.

«Однушки» — от 1000 рублей в сутки, но в среднем — 8–12 тысяч. Двух- и трёхкомнатные варианты начинаются от 6 тысяч в сутки, а в среднем идут по 10–17 тысяч. Самый дорогой лот — 57 тысяч в сутки.

Важные нюансы: почти всегда требуется залог, квартиры с животными — редкость, курение запрещено, гостей пускать не везде разрешают. Так что даже с деньгами арендовать квартиру без сюрпризов — задача со звёздочкой.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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