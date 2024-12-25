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Как петербуржцам провести обряд с мандаринами на Новый год для привлечения финансового благополучия

25 декабря 2024 11:32
12 особых мандаринов: петербуржцам посоветовали обряд на Новый год, чтобы никогда не нуждаться в деньгах
Как петербуржцам провести обряд с мандаринами на Новый год для привлечения финансового благополучия
Ekaterina Sychkova / URA.RU/ Global Look Press

Начинать надо с правильного выбора фруктов.

Новый год — это время надежд и изменений. 2025 год, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, дарит отличную возможность петербуржцам привлечь в свою жизнь успех и изобилие. Один из самых простых способов — провести обряд с мандаринами.

Для ритуала вам понадобятся 12 свежих и спелых мандаринов, которые символизируют удачу и благополучие. Разложите фрукты на красивой тарелке в круг, а в центре зажгите свечу. Постарайтесь сосредоточиться на своих финансовых целях: представьте, как мечты сбываются, и вы достигаете задуманного.

На каждом мандарине напишите маркером свою цель. Это может быть «увеличение дохода», «новая работа» или любая другая финансовая задача. После того как надпись сделана, верните мандарин в круг. Когда закончите с последним фруктом, выразите благодарность Вселенной за поддержку и настройтесь на успешный год.

Завершив обряд, поделитесь мандаринами с близкими, расскажите им о своих мечтах. Это поможет создать вокруг праздничную атмосферу тепла и гармонии. Шкурки от мандаринов можно оставить в доме на несколько дней, чтобы они напоминали вам о ваших намерениях и заряжали энергией исполнения желаний.

Такой несложный ритуал станет ярким дополнением праздника и поможет встретить 2025 год с настроем на финансовый успех.

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Автор:
Максакова Яна
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