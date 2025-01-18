125 граммов давали не всем: какая на самом деле норма хлеба была в блокадном Ленинграде

Суточная норма хлеба в блокадном Ленинграде претерпела множество изменений в зависимости от времени года и поставок продовольствия, которые шли по Дороге жизни. Это был важнейший продукт, служивший основой рациона ленинградцев, хотя из-за добавок (целлюлоза, обойная пыль и жмых) сам хлеб часто был практически несъедобным.
Самый тяжелый период пришелся на зиму 1941 года, когда нормы выдачи достигли минимального уровня:
- 20 ноября – 25 декабря 1941 года:
- Рабочим — 250 граммов.
- Служащим, иждивенцам и детям — 125 граммов.
- С февраля 1942 года:
- Рабочим — 500 граммов.
- Служащим — 400 граммов.
- Детям и иждивенцам — 300 граммов.
Эти цифры свидетельствуют о невероятной стойкости ленинградцев, для которых каждый грамм хлеба был на вес золота. Хлеб становился не только едой, но и символом надежды, спасением и частью памяти, которую город хранит до сих пор.
125 граммов хлеба в сутки — это меньше половины стандартного батона, который мы покупаем сегодня. Даже в этот минимальный кусок добавляли суррогаты, чтобы продлить запасы муки.
После стабилизации поставок по Ладожскому озеру нормы начали увеличиваться: