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125 граммов давали не всем: какая на самом деле норма хлеба была в блокадном Ленинграде

18 января 2025 18:31
Ленинградская рабочая хлебозавода
125 граммов давали не всем: какая на самом деле норма хлеба была в блокадном Ленинграде
Источник фото: Wikimedia Commons

Разделение пищи было строго регламентированно.

Суточная норма хлеба в блокадном Ленинграде претерпела множество изменений в зависимости от времени года и поставок продовольствия, которые шли по Дороге жизни. Это был важнейший продукт, служивший основой рациона ленинградцев, хотя из-за добавок (целлюлоза, обойная пыль и жмых) сам хлеб часто был практически несъедобным.

Самый тяжелый период пришелся на зиму 1941 года, когда нормы выдачи достигли минимального уровня:

  • 20 ноября – 25 декабря 1941 года:
    • Рабочим — 250 граммов.
    • Служащим, иждивенцам и детям — 125 граммов.

      • 125 граммов хлеба в сутки — это меньше половины стандартного батона, который мы покупаем сегодня. Даже в этот минимальный кусок добавляли суррогаты, чтобы продлить запасы муки.

      После стабилизации поставок по Ладожскому озеру нормы начали увеличиваться:

      • С февраля 1942 года:
        • Рабочим — 500 граммов.
        • Служащим — 400 граммов.
        • Детям и иждивенцам — 300 граммов.

          • Эти цифры свидетельствуют о невероятной стойкости ленинградцев, для которых каждый грамм хлеба был на вес золота. Хлеб становился не только едой, но и символом надежды, спасением и частью памяти, которую город хранит до сих пор.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургИстории
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