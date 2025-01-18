125 граммов давали не всем: какая на самом деле норма хлеба была в блокадном Ленинграде

Суточная норма хлеба в блокадном Ленинграде претерпела множество изменений в зависимости от времени года и поставок продовольствия, которые шли по Дороге жизни. Это был важнейший продукт, служивший основой рациона ленинградцев, хотя из-за добавок (целлюлоза, обойная пыль и жмых) сам хлеб часто был практически несъедобным.

Самый тяжелый период пришелся на зиму 1941 года, когда нормы выдачи достигли минимального уровня: