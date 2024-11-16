16 ноября День Анны Холодной: что нельзя делать и как привлечь удачу

16 ноября 2024 года в народном календаре отмечают день Анны Холодной. Православная церковь в этот день вспоминает княжну Анну Всеволодовну — дочь киевского князя Всеволода Ярославича. Анна посвятила свою жизнь служению Богу и открыла первую в Европе школу для девочек при монастыре. Но в народе этот день прославился не только святым именем, но и множеством примет, традиций и загадочных поверий.
Погодные приметы
В этот день наши предки пристально следили за погодой, ведь, как говорили на Руси:
«Анна без снега — не жди хлеба».
«Анна холодная — осень голодная».
Если в этот день выпадал крупный снег, то ожидали мягкую зиму. А теплый ветер был предвестником затяжной пасмурной погоды. Особо внимательные примечали звезды на небе: чем больше ярких звезд, тем больше теплых дней ждали впереди.
Чем занимались девушки в День Анны Холодной
На Анну Холодную традиционно начинали прясть лен и заниматься ткачеством. Именно долгие зимние вечера становились временем для рукоделия. Ткачество сопровождалось песнями и рассказами, что превращало эту работу в особый обряд единения.
Что ели в день Анны
Особое место занимали замороженные ягоды — клюква, морошка, брусника. Из них варили кисели, добавляли в пироги и сдобу. Еще одна необычная традиция — замораживать молоко, стругать его ножом, посыпать сахаром и подавать с блинами. Такой десерт считался лакомством и символом зимнего угощения.
Мистика и поверья
Считалось, что 16 ноября по земле начинают бродить темные силы, готовясь к святкам. Хотя вреда они причинить не могли, люди предпочитали в этот день не выходить лишний раз из дома. Если же приходилось выходить, обязательно брали с собой обереги.
В день Анны Холодной многие навещали знахарей и колдунов. Считалось, что в этот день они обладают особыми силами и могут исцелить даже тяжелые болезни. Однако обращаться к ним нужно было с уважением, прося искренне и не скупясь на благодарности.
Чего нельзя делать
Беременным женщинам запрещалось работать. Считалось, что иначе ребенок родится беспокойным.
Уборка в этот день была под запретом — считалось, что это могло вымести удачу из дома.
Мужьям и женам нельзя было ссориться: по поверью, это могло привести к разводу.
Как привлечь удачу
Анна Холодная — день добрых дел. Люди верили, что положительные эмоции, подаренные окружающим, помогают исполнению заветных желаний. А улыбка и доброе слово могли привести к неожиданным сюрпризам и радостным событиям.
Ранее «Городовой» писал, чего ждать от рынка ипотеки в 2025 году.