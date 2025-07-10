Картошка вместо пляжа: детям запретили выезжать за границу без нового документа

Родителям стоит поторопиться: детям до 14 лет больше не удастся выехать за границу по свидетельству о рождении ни в одну страну — теперь в обязательном порядке нужен загранпаспорт.

Госдума уже одобрила новый закон, и вскоре он вступит в силу.

Что меняется? Загранпаспорт обязателен

Сейчас дети до 14 лет в некоторых случаях могут покидать Россию без заграна, просто по свидетельству о рождении.

Как пишет «Интерфакс», это работает, например, при поездках в Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.

Но скоро эта возможность исчезнет — только заграничный паспорт и точка.

180 дней: время ограничено

Как уточняет туристический телеграм-канал «Улететь», новый закон вступит в силу только через 180 дней после окончательного утверждения.

Тем не менее, озаботиться оформлением документов лучше прямо сейчас: времени не так уж и много.

Важно знать

Если ребенок уже выехал по свидетельству о рождении — обратно в Россию его пустят. Но вот выехать повторно без заграна уже не получится.

Если планируется поездка в ближайшее зарубежье — следует срочно оформить загранпаспорт на ребенка. Иначе придется объяснять чаду, почему вместо пляжа он полет картошку на бабушкиной даче.