20 тысяч за мат и штраф за средний палец: как Петербург борется с неуважением

Людям, которые не могут сдержать свои эмоции, придется заплатить за это рублем или даже арестом.

В Петербурге огласке предано судебное дело, которое несет важный посыл для всех, кто не сдерживает свои эмоции.

С женщины взыскали 20 тысяч рублей за публичное оскорбление другого человека фразой, которая нецензурно отсылает человека куда подальше, пишет 78 канал.

Суд признал такую форму выражения унижающей и неприемлемой в культурном обществе, а штраф направлен на компенсацию морального вреда.

Не первый случай

Такое решение не единичный случай.

Например, в Петродворцовом районе Петербурга в феврале 2025 года суд обязал начальника выплатить 10 тысяч рублей компенсации и публично извиниться за оскорбления коллеги на работе.

Также в июне 2025 пенсионер, публично оскорбивший супругов в социальной сети с обвинениями в незаконных действиях, тоже был вынужден выплатить 20 тысяч рублей и опровергнуть свои высказывания.

Нарушение закона

Такие дела регулируются статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ. В ней сказано, что оскорбление — это действия, которые унижают честь и достоинство другого человека.

Размер штрафа для граждан за подобные действия может варьироваться от 3 до 10 тысяч рублей, а за публичные оскорбления и в интернете сумма штрафа еще выше — до 10 тысяч.

Основная цель таких судебных решений — не просто наказать обидчика, а показать обществу, что оскорбления и грубость в публичном пространстве и по отношению друг к другу недопустимы.

Не только слова

Наказывать могут не только словесные оскорбления, но и жесты, выражающие неуважение к сотрудникам правоохранительных органов.

Например, автомобилисту, который показал средний палец в сторону камеры ГИБДД или в окно машины сотруднику полиции, грозит штраф или даже арест

Аналогичным образом рассматривают и нецензурные выражения в адрес сотрудников полиции.

Таким образом, важно помнить, что в современном обществе ценится вежливость и уважение друг к другу, и любые публичные высказывания и жесты будут иметь свои правовые последствия.