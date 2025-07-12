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Бордюр — часть газона: почему суды встают на сторону коммунальщиков и наказывают даже за «невинную» парковку

Опубликовано: 12 июля 2025 08:32
Парковка, штраф
Бордюр — часть газона: почему суды встают на сторону коммунальщиков и наказывают даже за «невинную» парковку
Legion-Media/ Zoonar.com Aleksandr Volkov

Когда наезд на газон грозит не одним, а сразу двумя штрафами от ГИБДД и ЖКХ?

Вопрос парковки на газоне и прилегающих территориях вызывает у российских автомобилистов немало споров и недоумения.

Особенно часто обсуждается ситуация, когда штраф за стоянку на газоне выписывают даже в случае, если автомобиль стоит на бордюре или вовсе не касается травы.

Штрафы: суммы и размеры

Средний штраф за стоянку на газоне в России составляет 3 тыс. рублей, в Москве — 5 тыс. рублей.

Для юридических лиц и владельцев автомобилей в лизинге штраф может достигать 300 тыс. рублей.

Что такое газон? Законодательная неопределенность

Определения «газон» нет ни в КоАП, ни в ПДД, однако это понятие активно используется в региональных кодексах об административных правонарушениях.

В региональных законодательствах газоном считается любая озеленённая территория, ограниченная бордюром или иным поделочным камнем.

Даже минимальный бордюр, едва возвышающийся над асфальтом, признается частью газона.

Мнение юриста: сантиметр вправо — штраф

Как пишет Autonews, во многих региональных законодательствах установлено, что газоном является какая-либо озелененная территория, ограниченная любым поделочным камнем, в том числе бордюром.

«Сантиметр вправо, сантиметр влево, заехал на эту территорию — значит, ты находился на обозначенном газоне. Обычно суды не волнует, подавил ты там две травинки или не подавил, стоял ли четко на бордюре, а на саму зеленую растительность наезд не осуществлял», — поясняет юрист Лев Воропаев.

Судебная практика однозначна: любой участок земли с растительностью, ограниченный бордюром, считается газоном.

Верховный суд РФ допускает двойную ответственность: если при парковке нарушены и правила стоянки, и требования по газонам, водитель может быть наказан по двум статьям.

Как оспорить штраф?

Этап/Параметр Описание
Срок подачи жалобы 10 дней с момента получения постановления
Срок рассмотрения жалобы До 10 рабочих дней
Основания для успешного оспаривания - Ошибки в протоколе
- Вынужденная остановка (поломка, плохое самочувствие водителя)
- Неправильное определение газона (например, заезд на сорняки, а не на газон)
- Отсутствие доказательств
- Фиксация нарушения не той камерой
Возможность скидки на штраф Не предоставляется

Чтобы избежать штрафа, нужно убедиться, что автомобиль не находится даже частично на озелененной территории, ограниченной бордюром.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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