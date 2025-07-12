Бордюр — часть газона: почему суды встают на сторону коммунальщиков и наказывают даже за «невинную» парковку

Вопрос парковки на газоне и прилегающих территориях вызывает у российских автомобилистов немало споров и недоумения.
Особенно часто обсуждается ситуация, когда штраф за стоянку на газоне выписывают даже в случае, если автомобиль стоит на бордюре или вовсе не касается травы.
Штрафы: суммы и размеры
Средний штраф за стоянку на газоне в России составляет 3 тыс. рублей, в Москве — 5 тыс. рублей.
Для юридических лиц и владельцев автомобилей в лизинге штраф может достигать 300 тыс. рублей.
Что такое газон? Законодательная неопределенность
Определения «газон» нет ни в КоАП, ни в ПДД, однако это понятие активно используется в региональных кодексах об административных правонарушениях.
В региональных законодательствах газоном считается любая озеленённая территория, ограниченная бордюром или иным поделочным камнем.
Даже минимальный бордюр, едва возвышающийся над асфальтом, признается частью газона.
Мнение юриста: сантиметр вправо — штраф
Как пишет Autonews, во многих региональных законодательствах установлено, что газоном является какая-либо озелененная территория, ограниченная любым поделочным камнем, в том числе бордюром.
«Сантиметр вправо, сантиметр влево, заехал на эту территорию — значит, ты находился на обозначенном газоне. Обычно суды не волнует, подавил ты там две травинки или не подавил, стоял ли четко на бордюре, а на саму зеленую растительность наезд не осуществлял», — поясняет юрист Лев Воропаев.
Судебная практика однозначна: любой участок земли с растительностью, ограниченный бордюром, считается газоном.
Верховный суд РФ допускает двойную ответственность: если при парковке нарушены и правила стоянки, и требования по газонам, водитель может быть наказан по двум статьям.
Как оспорить штраф?
|Этап/Параметр
|Описание
|Срок подачи жалобы
|10 дней с момента получения постановления
|Срок рассмотрения жалобы
|До 10 рабочих дней
|Основания для успешного оспаривания
|- Ошибки в протоколе
- Вынужденная остановка (поломка, плохое самочувствие водителя)
- Неправильное определение газона (например, заезд на сорняки, а не на газон)
- Отсутствие доказательств
- Фиксация нарушения не той камерой
|Возможность скидки на штраф
|Не предоставляется
Чтобы избежать штрафа, нужно убедиться, что автомобиль не находится даже частично на озелененной территории, ограниченной бордюром.