4 самых необычных места Петербурга по версии ИИ: подборка без Петергофа, Невского и Спаса на Крови

Попросили ChatGPT выбрать реально интересные места Петербурга, избегая потрясающих, но банальных рекомендаций.

«Вот четыре реально существующих, необычных и атмосферных мест Петербурга, без выдумок — с историей, диковинкой или просто странной атмосферой. Не очевидные туристические тропы, но и не забытые руины».

1. Дом Бенуа во дворе — «город в городе» на Комендантском

📍 Каменноостровский просп., 26-28

🔍 В чем странность: корпуса, соединенные дворами-проходами, лестницами, переходами. Настоящий мини-город внутри одного двора.

Это самое большое доходное здание Петербурга, построенное по проекту целой семьи архитекторов. Дворы с внутренними арками, лестницами и переходами — словно из фильма «Начало». Зайти внутрь можно, это жилой комплекс. Если попасть на крышу — открывается вид, будто с крепостной стены.

2. Подвалы Троицкого рынка

📍набережная Фонтанки 135а

🏛 Бывший корпус рынка, середина XIX века

Здание старого рынка в стиле кирпичной готики давно обросло слухами. В башне якобы прятали неплательщиков аренды, а под зданием — целая система старых складов и тоннелей. Вход в подвалы закрыт, но экскурсоводы водят туда по знакомству. Не для слабонервных — темно, узко, и, кажется, кто-то уже там жил...

3. Башня Грифонов на Васильевском

📍 7-я линия Васильевскго., дом 17-18

🏛 Доходный дом с легендой

🔍 В чем странность: на стенах — десятки грифонов, а под зданием, по легенде, скрыта алхимическая лаборатория

Башня будто выросла из земли. По городской легенде, один из жильцов был алхимиком, и под башней до сих пор скрыты его опыты.

4. Двор с головой дракона на Петроградке

📍 8-я линия Васильевского острова, двор дома № 23

🔍 В чем странность: дракона с клыками находится посреди обычного двора

Один из самых абсурдных, пугающих и неожиданных дворов Петербурга.