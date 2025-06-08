4 самых необычных места Петербурга по версии ИИ: подборка без Петергофа, Невского и Спаса на Крови

Попросили ChatGPT выбрать реально интересные места Петербурга, избегая потрясающих, но банальных рекомендаций.
«Вот четыре реально существующих, необычных и атмосферных мест Петербурга, без выдумок — с историей, диковинкой или просто странной атмосферой. Не очевидные туристические тропы, но и не забытые руины».
1. Дом Бенуа во дворе — «город в городе» на Комендантском
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📍 Каменноостровский просп., 26-28
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🔍 В чем странность: корпуса, соединенные дворами-проходами, лестницами, переходами. Настоящий мини-город внутри одного двора.
Это самое большое доходное здание Петербурга, построенное по проекту целой семьи архитекторов. Дворы с внутренними арками, лестницами и переходами — словно из фильма «Начало». Зайти внутрь можно, это жилой комплекс. Если попасть на крышу — открывается вид, будто с крепостной стены.
2. Подвалы Троицкого рынка
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📍набережная Фонтанки 135а
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🏛 Бывший корпус рынка, середина XIX века
Здание старого рынка в стиле кирпичной готики давно обросло слухами. В башне якобы прятали неплательщиков аренды, а под зданием — целая система старых складов и тоннелей. Вход в подвалы закрыт, но экскурсоводы водят туда по знакомству. Не для слабонервных — темно, узко, и, кажется, кто-то уже там жил...
3. Башня Грифонов на Васильевском
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📍 7-я линия Васильевскго., дом 17-18
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🏛 Доходный дом с легендой
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🔍 В чем странность: на стенах — десятки грифонов, а под зданием, по легенде, скрыта алхимическая лаборатория
Башня будто выросла из земли. По городской легенде, один из жильцов был алхимиком, и под башней до сих пор скрыты его опыты.
4. Двор с головой дракона на Петроградке
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📍 8-я линия Васильевского острова, двор дома № 23
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🔍 В чем странность: дракона с клыками находится посреди обычного двора
Один из самых абсурдных, пугающих и неожиданных дворов Петербурга.