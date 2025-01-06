Водителей Петербурга ждут серьезные изменения в штрафах за нарушения ПДД

С 1 января в Петербурге заметно выросли штрафы за самые частые нарушения правил дорожного движения. Эти изменения коснутся как легковых автомобилей, так и грузового транспорта. Если вы привыкли игнорировать правила, задумайтесь: новые штрафы станут ощутимым ударом по кошельку. Особенно это касается нарушения скоростного режима.

Превышение скорости: что ждет петербургских водителей

Сейчас вилка штрафов по статье 12.9 КоАП составляет от 500 до 5 тысяч рублей. Размер зависит от того, насколько была превышена скорость:

Превышение до 20 км/ч обойдется в 500 рублей.

За превышение на 21-40 км/ч придется заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Если скорость превышена на 41-60 км/ч, штраф составит 1,5-2 тысячи рублей.

Превышение на 61-80 км/ч грозит штрафом в 2-2,5 тысячи рублей.

Превышение более чем на 80 км/ч может привести к штрафу в размере до 5 тысяч рублей или даже аресту на 15 суток.

При этом максимальный штраф можно получить в следующих случаях:

Повторное нарушение в течение года. Превышение скорости в зонах повышенной опасности, например, рядом со школами или в условиях плохой видимости. Превышение скорости в состоянии алкогольного опьянения (дополнительно грозит лишение прав). Нарушение, повлекшее ДТП или создавшее угрозу для других участников движения.

Почему это важно?

Суровые штрафы — это не просто способ пополнить бюджет, а мера, направленная на повышение безопасности на дорогах. Петербург, как один из крупнейших мегаполисов, особенно нуждается в строгом соблюдении правил движения из-за высокой интенсивности транспорта и плотности населения.

Если вы водитель, лучше пересмотреть свои привычки на дороге уже сейчас. Новый год — отличный повод начать соблюдать правила и избегать ненужных трат.