Куда исчезают мотоциклы: аналитики выяснили, какие транспортные средства теряют популярность в России и почему

По состоянию на начало текущего года в России было зарегистрировано почти 62 млн транспортных средств (ТС) различных типов. Эта огромная цифра отражает масштаб автомобилизации страны и ее влияние на экономику.

Рост автопарка: увеличение на 6% за пять лет

По данным «Автостата», за прошедшие пять лет парк транспортных средств в России вырос на 6%. Это свидетельствует о продолжающемся росте благосостояния населения и увеличении мобильности граждан. Рост автопарка также стимулирует развитие сопутствующих отраслей, таких как автосервис, страхование и производство автокомпонентов.

Легковые автомобили: лидеры по численности — увеличение на 7%

Количество легковых автомобилей за этот период увеличилось на 7% и достигло 47,48 млн единиц. Легковые автомобили остаются самым популярным видом транспорта в России, обеспечивая передвижение большинства граждан.

Легкие коммерческие автомобили: рост на 3%

Легких коммерческих автомобилей (LCV) за пять лет стало больше на 3%, а их парк теперь составляет 4,26 млн штук. LCV используются в основном для малого и среднего бизнеса, обеспечивая перевозку грузов и пассажиров. Рост их численности свидетельствует о развитии этих секторов экономики.

Прицепы и полуприцепы: рекордный рост на 20%

Больше других прибавили в объеме парка прицепы и полуприцепы — на 20%, до 4,03 млн экземпляров. Прицепы и полуприцепы используются для перевозки грузов на дальние расстояния и играют важную роль в логистике. Рост их численности отражает увеличение объемов грузоперевозок и развитие транспортной инфраструктуры.

Снижение численности: грузовики, автобусы и мотоциклы теряют популярность

В остальных категориях транспортных средств отмечено снижение. Так, число грузовиков уменьшилось на 3% (до 3,67 млн шт.), а автобусов — на 8% (до 0,38 млн шт.). Сильнее всего просел парк мотоциклов — на 10% (до 2,16 млн шт.).

Категория ТС Количество на 01.01.2020 (млн шт.) Количество на 01.01.2025 (млн шт.) Изменение за 5 лет (%) Комментарии и факторы влияния Всего транспортных средств 58,63 ~61,99 +6% Рост автопарка отражает повышение мобильности и благосостояния населения, стимулирует сопутствующие отрасли Легковые автомобили ~44,35* 47,48 +7% Лидеры по численности, рост связан с улучшением доступности и значимостью в повседневной жизни Легкие коммерческие автомобили (LCV) ~4,13* 4,26 +3% Рост малого и среднего бизнеса, увеличение перевозок грузов и пассажиров Прицепы и полуприцепы ~3,36* 4,03 +20% Рекордный рост, отражает развитие грузоперевозок и транспортной инфраструктуры Грузовики 3,78* 3,67 -3% Снижение, возможно из-за устаревания парка и изменения экономической ситуации Автобусы 0,41* 0,38 -8% Сокращение, связано с обновлением парка и изменением спроса Мотоциклы 2,40* 2,16 -10% Максимальное снижение, возможно из-за изменения предпочтений и условий эксплуатации

Прогнозы на 2025 год: падение продаж новых легковых автомобилей

Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.

Состояние автомобильного рынка зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, цены на автомобили, доходы населения и доступность кредитов. Изменения в этих факторах могут привести к росту или падению продаж автомобилей.