Куда исчезают мотоциклы: аналитики выяснили, какие транспортные средства теряют популярность в России и почему

По состоянию на начало текущего года в России было зарегистрировано почти 62 млн транспортных средств (ТС) различных типов. Эта огромная цифра отражает масштаб автомобилизации страны и ее влияние на экономику.
Рост автопарка: увеличение на 6% за пять лет
По данным «Автостата», за прошедшие пять лет парк транспортных средств в России вырос на 6%. Это свидетельствует о продолжающемся росте благосостояния населения и увеличении мобильности граждан. Рост автопарка также стимулирует развитие сопутствующих отраслей, таких как автосервис, страхование и производство автокомпонентов.
Легковые автомобили: лидеры по численности — увеличение на 7%
Количество легковых автомобилей за этот период увеличилось на 7% и достигло 47,48 млн единиц. Легковые автомобили остаются самым популярным видом транспорта в России, обеспечивая передвижение большинства граждан.
Легкие коммерческие автомобили: рост на 3%
Легких коммерческих автомобилей (LCV) за пять лет стало больше на 3%, а их парк теперь составляет 4,26 млн штук. LCV используются в основном для малого и среднего бизнеса, обеспечивая перевозку грузов и пассажиров. Рост их численности свидетельствует о развитии этих секторов экономики.
Прицепы и полуприцепы: рекордный рост на 20%
Больше других прибавили в объеме парка прицепы и полуприцепы — на 20%, до 4,03 млн экземпляров. Прицепы и полуприцепы используются для перевозки грузов на дальние расстояния и играют важную роль в логистике. Рост их численности отражает увеличение объемов грузоперевозок и развитие транспортной инфраструктуры.
Снижение численности: грузовики, автобусы и мотоциклы теряют популярность
В остальных категориях транспортных средств отмечено снижение. Так, число грузовиков уменьшилось на 3% (до 3,67 млн шт.), а автобусов — на 8% (до 0,38 млн шт.). Сильнее всего просел парк мотоциклов — на 10% (до 2,16 млн шт.).
|Категория ТС
|Количество на 01.01.2020 (млн шт.)
|Количество на 01.01.2025 (млн шт.)
|Изменение за 5 лет (%)
|Комментарии и факторы влияния
|Всего транспортных средств
|58,63
|~61,99
|+6%
|Рост автопарка отражает повышение мобильности и благосостояния населения, стимулирует сопутствующие отрасли
|Легковые автомобили
|~44,35*
|47,48
|+7%
|Лидеры по численности, рост связан с улучшением доступности и значимостью в повседневной жизни
|Легкие коммерческие автомобили (LCV)
|~4,13*
|4,26
|+3%
|Рост малого и среднего бизнеса, увеличение перевозок грузов и пассажиров
|Прицепы и полуприцепы
|~3,36*
|4,03
|+20%
|Рекордный рост, отражает развитие грузоперевозок и транспортной инфраструктуры
|Грузовики
|3,78*
|3,67
|-3%
|Снижение, возможно из-за устаревания парка и изменения экономической ситуации
|Автобусы
|0,41*
|0,38
|-8%
|Сокращение, связано с обновлением парка и изменением спроса
|Мотоциклы
|2,40*
|2,16
|-10%
|Максимальное снижение, возможно из-за изменения предпочтений и условий эксплуатации
Прогнозы на 2025 год: падение продаж новых легковых автомобилей
Накануне директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.
Состояние автомобильного рынка зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, цены на автомобили, доходы населения и доступность кредитов. Изменения в этих факторах могут привести к росту или падению продаж автомобилей.