Пенсионный «квест»: как доказать свой стаж, если СФР не принимает трудовую книжку

Все чаще встречаются случаи, когда Социальный фонд России (СФР) исключает периоды работы из стажа, необходимого для назначения пенсии, из-за ошибок и нарушений, допущенных при заполнении трудовой книжки. Казалось бы, мелочь, но может стоить заслуженных выплат.
Какие же ошибки встречаются чаще всего и что делать, если СФР отказывается принимать трудовую книжку?
СНИЛС — рубеж проверки
Все ли записи в трудовой книжке орган СФР проверяет на соответствие Инструкции о порядке ведения трудовых книжек?
Нет, только периоды работы до даты регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, т. е. до получения СНИЛС.
Как пишет Пенсионный юрист Лилия Фомина, после получения СНИЛС записи в трудовой книжке уже не так критичны, но все же лучше следить за их правильностью.
7 главных ошибок в трудовой книжке, которые могут стоить вам пенсии:
- Несовпадение ФИО и даты рождения с паспортными данными. Даже если ошибка будет всего в одной букве фамилии, имени или отчестве — такую трудовую книжку СФР не примет для назначения пенсии.
- Дата заведения трудовой книжки раньше даты выпуска бланка. Такое обычно бывает, если человек потерял трудовую книжку и затем восстановил, но на бланке, который был выпущен позже, чем он впервые устроился на работу. При этом в новой трудовой книжке должны были указать, что это дубликат.
- Разница в дате приема или увольнения и дате приказа более чем на месяц. Например, дата приказа об увольнении 1 июля, а дата увольнения 15 августа.
- Разное наименование организации при приеме и увольнении без записей о переименовании. Наименование организации при приеме на работу отличается от наименования в печати при увольнении (записи о переименовании или реорганизации нет).
- Отсутствие даты или номера приказа о приеме или увольнении.
- Отсутствие должности и подписи лица, заверившего запись об увольнении. Не указана должность и подпись лица, заверившего запись об увольнении (инспектора отдела кадров или руководителя).
- Нечитаемая печать или ее отсутствие на записи при увольнении. Нет печати на записи при увольнении либо печать не читается.
|№
|Ошибка в трудовой книжке
|Возможные последствия
|Что делать для исправления
|1
|ФИО, дата рождения не совпадают с паспортом (ошибка даже в одной букве)
|СФР не примет книжку для назначения пенсии; период работы не засчитают
|Обратиться в отдел кадров для внесения исправлений и заверения изменений
|2
|Дата заведения трудовой книжки раньше даты выпуска бланка (не указан дубликат)
|Книжка считается недействительной, стаж не засчитывается
|Оформить дубликат с правильной датой и соответствующей записью о дубликате
|3
|Дата приема/увольнения отличается от приказа более чем на месяц
|Стаж может быть не засчитан за этот период
|Исправить запись в отделе кадров, приложить копии приказов
|4
|Наименование организации при приеме и увольнении не совпадает (нет записи о переименовании/реорганизации)
|Период работы может быть исключён из стажа
|Внести запись о переименовании или реорганизации организации
|5
|Не указаны дата или номер приказа о приеме/увольнении
|Период работы не подтверждается, стаж не засчитывается
|Дополнить недостающие сведения через отдел кадров, заверить исправления
|6
|Нет должности и подписи лица, заверившего запись об увольнении
|Запись считается недействительной, стаж не учитывается
|Исправить через отдел кадров, получить подпись уполномоченного лица
|7
|Нет печати на записи при увольнении или печать не читается
|Запись недействительна, период работы не засчитывается
|Обратиться в организацию для проставления/повторного заверения печати
Как доказать стаж: архивные справки, свидетели и суд
Из-за таких нарушений орган СФР исключает периоды работы из стажа. Что же делать в таком случае?
Подтвердить период работы можно архивной справкой.
А если организация ликвидирована и документов в архиве нет?
Период работы можно подтвердить свидетельскими показаниями. Показания коллег, которые работали с человеком в тот же период, могут быть приняты СФР.
Включить в стаж в судебном порядке.