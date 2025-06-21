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Пенсионный «квест»: как доказать свой стаж, если СФР не принимает трудовую книжку

Опубликовано: 21 июня 2025 14:02
Трудовая книжка
Пенсионный «квест»: как доказать свой стаж, если СФР не принимает трудовую книжку
globallookpress/Bulkin Sergey

Как доказать свой стаж и не остаться без пенсии?

Все чаще встречаются случаи, когда Социальный фонд России (СФР) исключает периоды работы из стажа, необходимого для назначения пенсии, из-за ошибок и нарушений, допущенных при заполнении трудовой книжки. Казалось бы, мелочь, но может стоить заслуженных выплат.

Какие же ошибки встречаются чаще всего и что делать, если СФР отказывается принимать трудовую книжку?

СНИЛС — рубеж проверки

Все ли записи в трудовой книжке орган СФР проверяет на соответствие Инструкции о порядке ведения трудовых книжек?

Нет, только периоды работы до даты регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, т. е. до получения СНИЛС.

Как пишет Пенсионный юрист Лилия Фомина, после получения СНИЛС записи в трудовой книжке уже не так критичны, но все же лучше следить за их правильностью.

7 главных ошибок в трудовой книжке, которые могут стоить вам пенсии:

  • Несовпадение ФИО и даты рождения с паспортными данными. Даже если ошибка будет всего в одной букве фамилии, имени или отчестве — такую трудовую книжку СФР не примет для назначения пенсии.
  • Дата заведения трудовой книжки раньше даты выпуска бланка. Такое обычно бывает, если человек потерял трудовую книжку и затем восстановил, но на бланке, который был выпущен позже, чем он впервые устроился на работу. При этом в новой трудовой книжке должны были указать, что это дубликат.
  • Разница в дате приема или увольнения и дате приказа более чем на месяц. Например, дата приказа об увольнении 1 июля, а дата увольнения 15 августа.
  • Разное наименование организации при приеме и увольнении без записей о переименовании. Наименование организации при приеме на работу отличается от наименования в печати при увольнении (записи о переименовании или реорганизации нет).
  • Отсутствие даты или номера приказа о приеме или увольнении.
  • Отсутствие должности и подписи лица, заверившего запись об увольнении. Не указана должность и подпись лица, заверившего запись об увольнении (инспектора отдела кадров или руководителя).
  • Нечитаемая печать или ее отсутствие на записи при увольнении. Нет печати на записи при увольнении либо печать не читается.
Ошибка в трудовой книжке Возможные последствия Что делать для исправления
1 ФИО, дата рождения не совпадают с паспортом (ошибка даже в одной букве) СФР не примет книжку для назначения пенсии; период работы не засчитают Обратиться в отдел кадров для внесения исправлений и заверения изменений
2 Дата заведения трудовой книжки раньше даты выпуска бланка (не указан дубликат) Книжка считается недействительной, стаж не засчитывается Оформить дубликат с правильной датой и соответствующей записью о дубликате
3 Дата приема/увольнения отличается от приказа более чем на месяц Стаж может быть не засчитан за этот период Исправить запись в отделе кадров, приложить копии приказов
4 Наименование организации при приеме и увольнении не совпадает (нет записи о переименовании/реорганизации) Период работы может быть исключён из стажа Внести запись о переименовании или реорганизации организации
5 Не указаны дата или номер приказа о приеме/увольнении Период работы не подтверждается, стаж не засчитывается Дополнить недостающие сведения через отдел кадров, заверить исправления
6 Нет должности и подписи лица, заверившего запись об увольнении Запись считается недействительной, стаж не учитывается Исправить через отдел кадров, получить подпись уполномоченного лица
7 Нет печати на записи при увольнении или печать не читается Запись недействительна, период работы не засчитывается Обратиться в организацию для проставления/повторного заверения печати

Как доказать стаж: архивные справки, свидетели и суд

Из-за таких нарушений орган СФР исключает периоды работы из стажа. Что же делать в таком случае?

Подтвердить период работы можно архивной справкой.

А если организация ликвидирована и документов в архиве нет?

Период работы можно подтвердить свидетельскими показаниями. Показания коллег, которые работали с человеком в тот же период, могут быть приняты СФР.

Включить в стаж в судебном порядке.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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