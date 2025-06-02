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Актер из «Улиц разбитых фонарей» пострадал в Петербурге: почему артист работает охранником в торговом центре

Опубликовано: 2 июня 2025 13:43
Валерий Музыка
Актер из «Улиц разбитых фонарей» пострадал в Петербурге: почему артист работает охранником в торговом центре
Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Валерий Музыка пытался справиться с дебоширом, который мешал людям в общественном месте.

В Санкт-Петербурге произошел неожиданный инцидент с участием известного актера Валерия Музыки, которого многие помнят по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Но сейчас Валерий работает не на съемочной площадке, а охранником в торгово-развлекательном центре «Меркурий». И именно на его работе случилась неприятность.

Выстрел в голову

Валерий, которому 48 лет, столкнулся с агрессивным посетителем — молодым парнем около 20 лет, который был сильно пьян и вел себя неадекватно: разбрасывал мусор на фудкорте и мешал другим людям.

Когда ТРЦ уже закрылся, охранник попытался вывести дебошира из здания, чтобы избежать проблем. Но парень не захотел спокойно уходить и начал сопротивляться, передает Газета ру.

Когда Валерий пытался воздействовать на нарушителя, молодой человек внезапно достал пневматический сигнальный пистолет и выстрелил ему в голову.

К счастью, бывший актер успел прикрыться рукой, но все равно получил серьезно пострадал: он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение плеча. После этого его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Злоумышленника быстро задержали — на него составили административный протокол за хулиганство, изъяли пистолет и отправили в изолятор. Сейчас правоохранители решают, возбуждении уголовного дела.

Судьба актера

К этому случаю было привлечено внимание не только потому что пострадал актер, но и интеерс общества к необычной судьбе артиста. Валерий Музыка уже давно не снимается в кино и сериалах, а работает охранником.

Раньше он был известен по роликам в «Улицах разбитых фонарей», «Невском» и других проектах, а также в качестве каскадера — однажды он даже получил серьезную травму черепа во время съемок. Однако жизнь людей искусства сопряжена с творческим кризисом и отсутствием работы.

Сейчас же жизнь Валерия связана с совершенно другой профессией, где тоже не обходится без опасностей. К счастью, Валерий получил помощь и сейчас находится под наблюдением врачей. Желаем актеру здоровья.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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