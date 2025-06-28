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Акулы Черного моря: какие в нем водятся и когда они могут напасть

Опубликовано: 28 июня 2025 18:02
акула
Акулы Черного моря: какие в нем водятся и когда они могут напасть
Фото: Городовой.ру

Предупрежден, значит вооружен.

«Какие акулы, это же Чёрное море!» — с таким скепсисом многие открывают пляжный сезон. Между тем под толщей непрозрачной воды действительно живут две настоящие акулы: катран и кошачья акула. И хоть по размерам они до голливудских монстров не дотягивают, причинить неприятности вполне способны.

Катран — морская собака с ядовитыми шипами

Это самая распространённая акула Чёрного моря. У неё классическая «акулья» внешность, но компактная — до 1,8 метра длиной. Катраны живут стаями, обитают у дна, но летом часто подплывают ближе к берегу.

Их отличает колючая кожа, покрытая ядовитой слизью — можно пораниться даже случайно. Кусают тоже, особенно если почувствуют угрозу или запах рыбы.

Чаще всего люди сталкиваются с катранами в районах активной рыбалки — именно туда акулы приплывают на запах потрошеной добычи.

Кошачья акула — тихий хищник с ночными повадками

Гостья из Средиземного моря, которую в Черноморье чаще замечают у турецких берегов. Сциллиум — миниатюрная (до метра), пятнистая и юркая. Охотится ночью, прячется за камнями и молниеносно бросается на добычу. Человека избегает, но может укусить в ответ на угрозу — особенно если её задеть на мелководье или испугать.

Когда стоит насторожиться?

Акулы не нападают первыми, но:

  • Резкие движения под водой пугают их и провоцируют агрессию.
  • Запах крови и рыбы привлекает. Поэтому купаться у рыбацких посёлков — плохая идея.
  • Незнание меры: некоторые дайверы пытаются «поиграть» с хищником — и получают укус.

Катраны особенно опасны своими шипами — пораниться можно даже просто задев рыбу в мутной воде.

Есть ли жертвы?

Смертельных случаев официально не зарегистрировано. Были травмы у рыбаков и любителей подводной охоты, иногда пострадали отдыхающие, наступившие на акулу у берега.

Слухи ходят: якобы в Ялте и Анапе в 2010-х были летальные случаи после встреч со стаями катранов. Но подтверждений нет — только рассказы местных.

А белые акулы?!

Интернет пару раз пугал туристов, что у турецких берегов видели белых акул — в 2008, 2011 и 2016 годах. Но официально такие случаи не подтверждены. Хотя теоретически молодые особи действительно могут заплывать из Средиземного моря.

И всё-таки, купаться можно?

Можно. Но если вы:

  • не ныряете с аквалангом вблизи рыболовных судов,
  • не размахиваете руками при встрече с тенью под водой,
  • не ходите босиком по рыбьим внутренностям, то шансы встретить агрессивную акулу стремятся к нулю. Чёрное море по-прежнему считается одним из самых безопасных для дайвинга и купания.
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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