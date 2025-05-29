«Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа

Эрмитаж, действительно, уникальные музей, ведь у него даже есть свой собственный гимн.

В далеком 1963 году на борту военного парусника «Крузенштерн» в штормовую погоду в северной части Атлантического океана ленинградский поэт Александр Городницкий написал песню «Атланты».

Тогда он даже не предполагал, что она со временем станет не просто популярной, а превратится в настоящий символ Санкт-Петербурга и, что еще более необычно, в официальный гимн одного из самых знаменитых музеев мира — Государственного Эрмитажа.

Как песня стала гимном Эрмитажа

Идея сделать из «Атлантов» гимн Эрмитажа родилась спонтанно, в мае 2018 года, во время большого концерта на ступенях музея. В ту ночь, когда у знаменитых каменных атлантов собрались несколько тысяч человек, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский понял, что эта песня идеально отражает дух музея и города.

Через несколько месяцев состоялась официальная церемония подписания соглашения между Эрмитажем и Александром Городницким, который безвозмездно передал права на использование песни в качестве гимна музея, сообщает сайт музея.

Почему именно «Атланты»?

Атланты — это массивные каменные фигуры, которые поддерживают портик Эрмитажа, словно держа небо на своих плечах. В песне эти атланты символизируют не только архитектурный элемент, но и стойкость, силу и историю города, пережившего многое — блокаду, войны и испытания временем. Текст песни наполнен глубокой тоской и одновременно надеждой:

«Когда на сердце тяжесть И холодно в груди, К ступеням Эрмитажа Ты в сумерки приди, Где без питья и хлеба, Забытые в веках, Атланты держат небо На каменных руках»

Песня, проверенная временем

До этого момента ни у одного музея в мире не было собственного гимна. Песня не лирическая и не торжественная, но именно это делает ее настоящей и живой.

В итоге «Атланты» — это не просто песня, это часть культурного кода Петербурга. Ее пели в походах, на дружеских посиделках. Она стала таким же символом города, как его мосты и каналы.