«Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа

В далеком 1963 году на борту военного парусника «Крузенштерн» в штормовую погоду в северной части Атлантического океана ленинградский поэт Александр Городницкий написал песню «Атланты».
Тогда он даже не предполагал, что она со временем станет не просто популярной, а превратится в настоящий символ Санкт-Петербурга и, что еще более необычно, в официальный гимн одного из самых знаменитых музеев мира — Государственного Эрмитажа.
Как песня стала гимном Эрмитажа
Идея сделать из «Атлантов» гимн Эрмитажа родилась спонтанно, в мае 2018 года, во время большого концерта на ступенях музея. В ту ночь, когда у знаменитых каменных атлантов собрались несколько тысяч человек, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский понял, что эта песня идеально отражает дух музея и города.
Через несколько месяцев состоялась официальная церемония подписания соглашения между Эрмитажем и Александром Городницким, который безвозмездно передал права на использование песни в качестве гимна музея, сообщает сайт музея.
Почему именно «Атланты»?
Атланты — это массивные каменные фигуры, которые поддерживают портик Эрмитажа, словно держа небо на своих плечах. В песне эти атланты символизируют не только архитектурный элемент, но и стойкость, силу и историю города, пережившего многое — блокаду, войны и испытания временем. Текст песни наполнен глубокой тоской и одновременно надеждой:
«Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках»
Песня, проверенная временем
До этого момента ни у одного музея в мире не было собственного гимна. Песня не лирическая и не торжественная, но именно это делает ее настоящей и живой.
В итоге «Атланты» — это не просто песня, это часть культурного кода Петербурга. Ее пели в походах, на дружеских посиделках. Она стала таким же символом города, как его мосты и каналы.