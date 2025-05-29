Городовой / Общество / «Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

«Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа

Опубликовано: 29 мая 2025 14:31
Александр Городницкий
«Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа
globallookpress/ Tatiana Braslavskaya; Maksim Konstantinov

Эрмитаж, действительно, уникальные музей, ведь у него даже есть свой собственный гимн.

В далеком 1963 году на борту военного парусника «Крузенштерн» в штормовую погоду в северной части Атлантического океана ленинградский поэт Александр Городницкий написал песню «Атланты».

Тогда он даже не предполагал, что она со временем станет не просто популярной, а превратится в настоящий символ Санкт-Петербурга и, что еще более необычно, в официальный гимн одного из самых знаменитых музеев мира — Государственного Эрмитажа.

Как песня стала гимном Эрмитажа

Идея сделать из «Атлантов» гимн Эрмитажа родилась спонтанно, в мае 2018 года, во время большого концерта на ступенях музея. В ту ночь, когда у знаменитых каменных атлантов собрались несколько тысяч человек, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский понял, что эта песня идеально отражает дух музея и города.

Через несколько месяцев состоялась официальная церемония подписания соглашения между Эрмитажем и Александром Городницким, который безвозмездно передал права на использование песни в качестве гимна музея, сообщает сайт музея.

Почему именно «Атланты»?

Атланты — это массивные каменные фигуры, которые поддерживают портик Эрмитажа, словно держа небо на своих плечах. В песне эти атланты символизируют не только архитектурный элемент, но и стойкость, силу и историю города, пережившего многое — блокаду, войны и испытания временем. Текст песни наполнен глубокой тоской и одновременно надеждой:

«Когда на сердце тяжесть

И холодно в груди,

К ступеням Эрмитажа

Ты в сумерки приди,

Где без питья и хлеба,

Забытые в веках,

Атланты держат небо

На каменных руках»

Песня, проверенная временем

До этого момента ни у одного музея в мире не было собственного гимна. Песня не лирическая и не торжественная, но именно это делает ее настоящей и живой.

В итоге «Атланты» — это не просто песня, это часть культурного кода Петербурга. Ее пели в походах, на дружеских посиделках. Она стала таким же символом города, как его мосты и каналы.

Новости по теме
Эрмитаж расширяет горизонты: как в музее найти экспозицию «Культура и искусство Китая» Эрмитаж расширяет горизонты: как в музее найти экспозицию «Культура и искусство Китая» 9 января 2025 14:32
Очередной подарок Эрмитажа: как пройти в музей бесплатно 18 мая Очередной подарок Эрмитажа: как пройти в музей бесплатно 18 мая 15 мая 2025 17:32
Русский музей и Эрмитаж против европейских залов: кто лидирует в гонке за сердцами и кошельками туристов Русский музей и Эрмитаж против европейских залов: кто лидирует в гонке за сердцами и кошельками туристов 28 апреля 2025 16:43
Разбираем скандал в Эрмитаже без лишних эмоций: так могут ли петербурженки прийти в музей нарядными Разбираем скандал в Эрмитаже без лишних эмоций: так могут ли петербурженки прийти в музей нарядными 30 марта 2025 19:29
Модный приговор в Эрмитаже: блогера не пустили в петербургский музей из-за платья Модный приговор в Эрмитаже: блогера не пустили в петербургский музей из-за платья 24 марта 2025 13:43
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще