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Атмосферные уголки под Петербургом: секретные природные и исторические локации с невероятными видами

Опубликовано: 25 мая 2025 15:31
Лопухинский сад
Атмосферные уголки под Петербургом: секретные природные и исторические локации с невероятными видами
Городовой ру

Красивые набережные, сады и озера доступны петербуржцам, но о них знают не все.

Петербург и его окрестности — это не только исторические и культурные достопримечательности и невероятно красивые и уединенные места для отдыха. Там можно прогуляться, подышать свежим воздухом и насладиться красивыми видами. Эти локации точно стоит включить в свой список тех, которые успокаивают.

Набережная реки Глухарки

Набережная реки Глухарки — тихая и живописная зона, где можно увидеть старинные особняки и полюбоваться природой. Здесь проходит экологический пешеходный маршрут, который поможет не только отдохнуть, но и узнать немного истории района. Особенно красиво здесь в теплое время года, когда зелень отражается в воде, а воздух наполнен свежестью.

Суздальские озера

Суздальские озера — это природный уголок с чистой водой и спокойной атмосферой. Верхнее и Средне Суздальские озера располагаются недалеко друг от друга, и прогулка вокруг них — отличный способ отвлечься от городской суеты. Здесь любят гулять местные жители и фотографы, ведь виды открываются просто замечательные.

Лопухинский сад

Этот сад является памятником архитектуры и истории. Он сохранил дух старины: здесь можно увидеть старинные мостики, фонтаны, оранжереи и даже особняк XIX века, который когда-то принадлежал лесопромышленнику Василию Громову, передает сайт Петербург Центр. В советское время в усадьбе располагались разные учреждения, но сейчас сад восстановлен и благоустроен. Здесь приятно устроить пикник, посидеть на скамейке у пруда или устроить фотосессию на фоне зелени и исторических построек.

Малый Ильинский сад

Малый Ильинский сад — это небольшой, но очень живописный парк, расположенный рядом с рекой Охтой. Он известен своими старыми дубами и ухоженными дорожками. В парке есть детские и спортивные площадки, а также места для отдыха с шезлонгами и даже небольшая сцена с навесом для мероприятий. В последние годы здесь провели масштабное благоустройство: установили уличную мебель, освещение и очистили территорию.

Набережная реки Лапки

Еще одна приятная набережная с природной красотой и архитектурными деталями. Река Лапка протекает через зеленые зоны, а набережная здесь ухоженная и спокойная. Это место идеально подходит для тех, кто хочет провести время на природе, не уезжая далеко от города.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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