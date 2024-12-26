Таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду

В Петербурге у таксистов всегда есть повод заработать побольше. Горожане то спешат и готовы указать в приложении сумму с добавкой, чтобы быстрее приехала машина, то погода в Северной столице нелетная, то праздники. А в двух последних случаях — двойной тариф. Но теперь лавочку могут прикрыть.

Законопроект, ограничивающий возможность таксистов повышать цены в «непредвиденных обстоятельствах», находится на рассмотрении. Дмитрий Гусев, представитель партии «Справедливая Россия — За правду», предложил этот документ для согласования, сообщает «Известия».

На данный момент таксисты могут повысить стоимость поездки на 20% в случае краткосрочных изменений рыночной ситуации. Однако предложенные поправки установят стабильность цен даже в сложных условиях.

«Цены не будут резко расти, как это происходит накануне праздников, когда стоимость такси часто увеличивается», — отметил Гусев.

Эти изменения включены в законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в РФ». Гусев считает, что нововведения помогут защитить потребителей от высоких цен в часы пик, праздники или плохую погоду.