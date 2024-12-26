Городовой / Общество / Таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду

26 декабря 2024 20:16
Такси возле дома
Таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/Global Look Press

Депутаты решили покончить с беспределом.

В Петербурге у таксистов всегда есть повод заработать побольше. Горожане то спешат и готовы указать в приложении сумму с добавкой, чтобы быстрее приехала машина, то погода в Северной столице нелетная, то праздники. А в двух последних случаях — двойной тариф. Но теперь лавочку могут прикрыть.

Законопроект, ограничивающий возможность таксистов повышать цены в «непредвиденных обстоятельствах», находится на рассмотрении. Дмитрий Гусев, представитель партии «Справедливая Россия — За правду», предложил этот документ для согласования, сообщает «Известия».

На данный момент таксисты могут повысить стоимость поездки на 20% в случае краткосрочных изменений рыночной ситуации. Однако предложенные поправки установят стабильность цен даже в сложных условиях.

«Цены не будут резко расти, как это происходит накануне праздников, когда стоимость такси часто увеличивается», — отметил Гусев.

Эти изменения включены в законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в РФ». Гусев считает, что нововведения помогут защитить потребителей от высоких цен в часы пик, праздники или плохую погоду.

Новости по теме
WhatsApp и Viber под запретом? В Петербурге запретили звонки с IP-телефонии WhatsApp и Viber под запретом? В Петербурге запретили звонки с IP-телефонии 30 декабря 2024 12:14
За дело взялись депутаты: в России хотят запретить квадробинг на законодательном уровне За дело взялись депутаты: в России хотят запретить квадробинг на законодательном уровне 8 октября 2024 00:00
Не чудо-техника, а обман века: фены Dyson хотят запретить в России Не чудо-техника, а обман века: фены Dyson хотят запретить в России 22 сентября 2024 14:40
Дешево не будет: таксисты в Сочи научились мухлевать с ценами в приложениях Дешево не будет: таксисты в Сочи научились мухлевать с ценами в приложениях 5 июля 2024 12:17
Адвокат Федорова: после принятия закона о запрете эвакуации инвалидов запретят штрафовать Адвокат Федорова: после принятия закона о запрете эвакуации инвалидов запретят штрафовать 14 июня 2024 11:44
Автор:
Максакова Яна
Общество Автотранспорт
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 3
😹 2
🙀 2
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще