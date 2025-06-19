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Месть за грязные брызги: как заставить водителя заплатить за испорченную одежду и настроение

Опубликовано: 19 июня 2025 16:31
водители обливаторы из луж
Месть за грязные брызги: как заставить водителя заплатить за испорченную одежду и настроение
Городовой ру

Какое наказание ждет водителей, намеренно обрызгавших пешеходов из лужи?

Водитель, который намеренно окатил пешехода водой из лужи, может заработать штраф, административный арест и даже лишиться свободы. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

Нет прямой нормы, но есть другие статьи

«В российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей «окатывать» пешехода из лужи, но это не значит, что пострадавшему нельзя защититься. Если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ)», — пояснил Жорин.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток.

«Если было повреждено имущество — одежда, гаджеты и прочее — это может быть квалифицировано как «повреждение или уничтожение чужого имущества» (ст. 7.17 КоАП РФ). В этом случае штраф составит от 300 до 500 рублей», — отметил юрист.

Уголовная ответственность

Также «обливаторам» может грозить уголовная ответственность за умышленный ущерб.

«Если ущерб превысил 5 000 рублей и был нанесен умышленно, возможна уголовная ответственность (ст. 167 УК РФ). Санкции варьируются от штрафа (от 40 000 рублей) до лишения свободы (до 2 лет, а при хулиганском мотиве — до 5 лет)», — пояснил Жорин.

По его словам, для обращения в суд важно собрать доказательства, что пострадавший не сам упал в лужу, а виноват водитель — это могут быть фото, видео, показания свидетелей.

Материальный и моральный вред, судебные расходы

Доказательствами могут служить госномер, видео, свидетели, чеки, фотографии. Стоит зафиксировать все: фото/видео воды, номера машины, следов на одежде. Также нужно записать контакты свидетелей, сохранить чеки за покупки или из химчистки.

И, конечно, следует сразу же обратиться в правоохранительные органы — вызвать ГИБДД или полицию и подать заявление.

«Любой пострадавший может подать в суд исковое заявление для взыскания материального ущерба (химчистка, покупка новой одежды, ремонт), морального вреда, судебных расходов. При ущербе до 50 000 рублей заявление подается в мировой суд, свыше — в районный», — сказал Жорин.

Статья и вид ответственности Условия привлечения Наказание Примечания
Ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" Доказан умысел: водитель намеренно облил пешехода Штраф от 500 до 1 000 руб., либо административный арест до 15 сут. Необходимо доказать умышленность действий водителя.
Ст. 7.17 КоАП РФ "Повреждение имущества" Причинен материальный ущерб (испорчена одежда, гаджеты и др.) Штраф от 300 до 500 руб. Применяется, если ущерб незначителен (до 5 000 руб.).
Ст. 167 УК РФ "Умышленные повреждения" Умышленный ущерб свыше 5 000 руб. Штраф от 40 000 руб. до лишения свободы до 2 лет, при хулиганстве — до 5 лет Применяется при значительном и умышленном ущербе.
Гражданский иск Факт ущерба, вне зависимости от умысла Компенсация материального и морального вреда, судебные расходы Иск подается в мировой суд (до 50 000 руб.) или районный (свыше)

Теперь у пешеходов есть реальная возможность наказать водителей, которые намеренно обрызгивают их из луж.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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