Бюджетная корзина вкусных продуктов: что купить в «Магните», чтобы не отравиться и не разориться

В популярных магазинах, таких как «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси», сложно найти продукты, которые сочетали бы в себе высокое качество и доступную цену.

Однако даже в условиях ограниченного бюджета, можно сформировать съедобную и безопасную продуктовую корзину. Своим списком проверенных и недорогих товаров поделились покупатели на канале "O-milla на Севере".

Они представили перечень продуктов из «Магнита», которые не разорят и не вызовут отравление.

Булочки за 12 рублей

В отделе выпечки «Магнита» внимание часто привлекают простые сладости вроде булочек «Смак».

Некоторые предпочитают булочку с кремом из вареной сгущенки — мягкая, с начинкой, стоит примерно 12 рублей. Такой вариант выбирают скорее из-за доступности и возможности купить что-то к кофе или чаю на бегу.

Дискаунтеры удивляют и более скромными ценами, встречаются те же булочки по 9 рублей, но ингредиентный состав остается типичным для массовой выпечки.

Перечень вкусов стандартный: шоколад, ваниль, вишня, есть варианты с кусочками шоколада и просто молочные — ассортимент рассчитан на массового потребителя.

«Выпечка очень мягкая, воздушная, в ней достаточно начинки», — делятся любители бюджетных продуктов.

Пастила без сахара: стандарт магазина и поиски пользы

Белевская пастила иногда становится выбором для тех, кто ищет в магазине сладкое без сахара.

Яблочное пюре, небольшая упаковка и цена порядка 150 рублей — пастила выглядит как компромисс между «полезным» и «привычным».

Есть вкусы с вишней, а сам десерт встречается не только в «Магните», но и в других сетях — иногда с обычной скидкой, иногда под маркой самого магазина.

Однако с этим десертом следует быть осторожнее. Некоторые покупатели жалуются на состав.

Консервы и сыр — репертуар будней

Консервы из тунца — это скорее утилитарный выбор для салатов или сэндвичей, чем поиски вкусового идеала.

Банка под брендом гипермаркета стоит около 169 рублей, изготовлена обычно компанией с не слишком известным названием, но качество продукции по отзывам не вызывает нареканий.

Консервы берут по принципу «чтобы не было хуже» — приглядывают за акциями, доверяют привычным вкусам, дополняют рацион.

Сыры — еще один раздел, где лидируют компромиссные выборы: копченый или чечил, иногда ассорти по цене 139 рублей.

Главный критерий — чтобы не пересолено и не слишком остро со специями, а в остальном продукт ничем не отличается от аналогов в других точках. Реже встречаются яркие гастрономические открытия.

Конфитюры и рикотта — попытка добавить разнообразия

Среди конфитюров зверски популярны грушевые или инжирные — людям нравится их аромат, сладость и возможность заменить ими варенье.

Некоторые останавливаются на марке Zuegg, другие ищут джемы попроще, комментируют вкусовые нюансы и подмечают, что таких банок в городе немного.

Про рикотту с джемом часто говорят в контексте ограниченного ассортимента в небольших магазинах.

Цена 109 рублей и относительно низкая калорийность делают ее выбором для желающих немного легкости во вкусе, без кулинарных приключений.

Повседневный набор продуктовой корзины в «Магните» складывается из привычных сочетаний и стандартных товаров, где главная ставка — на удобство и цену, а не на гастрономические открытия или уникальный состав.

И среди таких покупок самые простые продукты оказываются в центре регулярного интереса, не столько удивляя, сколько выручая в ежедневной суете.