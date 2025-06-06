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Бюджетный отпуск 2025: получится ли отдохнуть за границей за 75 тысяч рублей

Опубликовано: 6 июня 2025 10:01
Пляж, Турция
Бюджетный отпуск 2025: получится ли отдохнуть за границей за 75 тысяч рублей
Global Look Press / Maksim Konstantinov/

Главное выбирать место заранее и не в высокий сезон.

В 2025 году многие россияне ищут варианты, где можно отдохнуть с бюджетом около 75 тысяч рублей на человека, включая перелет и проживание. Несмотря на рост цен, есть несколько мест, где отпуск будет приятным и доступным. Рассказываем об этих направлениях.

Египет

Египет — еще более бюджетное направление, где можно отдохнуть за 75 тысяч рублей. Перелет в Каир стоит около 56 тысяч рублей, проживание — примерно 2–3 тысячи рублей за ночь. Курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады также доступны по цене и с хорошим сервисом и теплым Красным морем.

ОАЭ и Таиланд

В ОАЭ и Таиланде цены выше, но в низком сезоне можно найти выгодные предложения. Таиланд связан с экзотикой и разнообразием, но дорога туда дольше и дороже. ОАЭ — это больше комфорта и современности, но при тщательном поиске тоже можно подобрать бюджетные варианты.

Вьетнам

Вьетнам — это экзотика и доступные цены, и перелет дешевле. Здесь можно найти хорошие пляжи и недорогие отели, которые делают дополнительные скидки для тех, кто готов тратить время на дорогу ради экономии.

Турция

Турция по-прежнему остается самым модным и доступным местом для россиян, но цены тут немного дороже. Пакетные туры «все включено» начинаются от 120 и доходят до 180 тысяч рублей на семью из трех человек, в зависимости от курорта (Кемер, Аланья, Фетхие). Если расположиться самостоятельно — купить билеты и снять жилье — можно сэкономить до 20%, передает сайт Яндекс.Путешествия.

Европа: Болгария, Черногория, Грузия.

Среди европейских стран по бюджетным вопросам Болгария и Черногория. Грузия, особенно Батуми, стала одним из самых доступных зарубежных курортов: перелет туда и обратно стоит около 40 тысяч рублей, проживание — около 3 тысяч рублей за ночь, что позволяет уложиться в 60–70 тысяч рублей за недельный отдых.

Абхазия и другие направления

Абхазия остается очень популярной благодаря безвизовому режиму и низким ценам. Здесь можно найти жилье на любой вкус — от гостевых домов до отелей.

Отдохнуть за границей с бюджетом около 75 тысяч рублей вполне реально, если выбрать правильное направление и спланировать поход заранее.

Турция и Египет — классика бюджетного отдыха, но не стоит забывать и о Грузии, Абхазии, а также российских курортах, которые могут предложить комфорт и доступные цены. Главное — подойти к выбору с умом и не откладывать подготовку в последний момент. Тогда отпуск подарит и яркие впечатления, и не ударит по кошельку.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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