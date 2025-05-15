Ценность труда и давление соцсетей: почему работодатели жалуются на поколение зумеров

Наступает время зумеров, которые выходят на рынок труда и уже не готовы работать так, как их предшественники.

Зумеры или как их еще называют поколение Z — это молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов. Они уже активно выходят на рынок труда, но работодатели все чаще жалуются на них. В чем же причина недовольства и что это поколение ждет дальше?

Кто такие зумеры?

Зумеры выросли в эпоху интернета, смартфонов и соцсетей. Для них цифровые технологии — не просто инструмент, а часть жизни. Они привыкли мгновенно получать информацию, быстро переключаться между задачами и общаться онлайн.

Проблемы зумеров на работе

Многие работодатели жалуются, что зумеры часто опаздывают, игнорируют корпоративные звонки и встречи. Им сложно привыкнуть к жесткому расписанию и строгим правилам, особенно если они не видят в этом смысла или перспективы.

Кроме того, зумеры не всегда готовы брать на себя ответственность и вкладываться в работу так, как это делали предыдущие поколения. Они быстрее теряют интерес, если не видят быстрого карьерного роста или не ощущают, что их труд ценят.

Представители поколения Z предпочитают писать сообщения и общаться через мессенджеры, а не звонить или разговаривать лично. Это порождает недопонимания и конфликты, особенно в командах с людьми старшего возраста.

Также быстро зумеры выгорают на работе, гораздо раньше других поколений: к 25 годам они уже ощущают апатию, когда старшее поколение сталкиваются с этим обычно после 40 лет. Основные причины — это стресс из-за работы, финансовая нестабильность и давление соцсетей, где постоянно сравниваешь себя с другими.

Почему зумеры так себя ведут?

Частично это связано с тем, что мир меняется очень быстро, и старые правила уже не работают. То, что было нормой для бэби-бумеров или поколения X, для зумеров кажется устаревшим и неэффективным. Они ищут работу, которая приносит не только деньги, но и смысл, где можно развиваться и не жертвовать личной жизнью, сообщает сайт РБК Компании.

Получается, что поколение Z — это не «ленивые» или «невнимательные» сотрудники, как иногда их называют, а молодые люди с другими ценностями и запросами, которые требуют от работодателей новых подходов. Если компании смогут понять и принять эти изменения, зумеры станут не проблемой, а сильным ресурсом для бизнеса.