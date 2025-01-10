Частным клиникам Петербурга присвоят «звезды»: новая система оценки качества и безопасности

В Санкт-Петербурге, частные клиники в скором времени начнут получать «звезды» за качество и безопасность предоставляемых услуг, подобно тому, как это происходит в гостиничном бизнесе. Эту методику оценки разрабатывают общественные организации, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Нововведение направлено на улучшение работы частных медицинских учреждений, число жалоб на которые, по данным «Общественной потребительской инициативы», за девять месяцев 2024 года выросло на 15,5%.

Система «звездности»

Система оценки будет реализована на практике в виде рейтинга, аналогичного отельному бизнесу. Это могут быть как сами звезды, так и буквенные обозначения (А, В, С или другие). Такой подход позволит пациентам более информированно подходить к выбору частной клиники, ориентируясь на ее рейтинг.

Почему это так важно

Член комитета Совета Федерации по регламенту Олег Земцов отметил, что число нарушений и их признаков в частных клиниках растет, что делает эту сферу приоритетной для внедрения подобных механизмов оценки. По его мнению, система звездности поможет повысить прозрачность и ответственность частных клиник.

«С помощью звезд или баллов также можно оценивать характеристики, не влияющие на качество и безопасность услуг: удовлетворенность сервисом, удобство сайта, вежливость персонала, широта перечня предоставляемых услуг и многое другое», — поделился Земцов.

Критерии оценки

Помимо качества и безопасности медицинских услуг, система оценки также будет учитывать и другие характеристики, влияющие на удовлетворенность пациентов. Например:

удовлетворенность сервисом;

удобство сайта клиники;

вежливость персонала;

широта перечня предоставляемых услуг.

Внедрение системы оценки качества и безопасности частных клиник станет важным шагом в развитии российского здравоохранения. Данная мера позволит повысить ответственность частных медицинских учреждений, обеспечив более высокий уровень сервиса и безопасности для пациентов. В Санкт-Петербурге, где представлено значительное количество частных клиник, это нововведение будет особенно актуальным и полезным для пациентов.