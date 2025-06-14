М4, Р21, А121: что означают загадочные буквы и цифры на дорожных знаках

Путеводитель по автомобильным дорогам России — расшифровка обозначений и их значение.

Многие современные водители, стаж которых менее десяти лет, и знать не знают, что у каждой трассы есть свое буквенно-числовое обозначение.

Сейчас, когда все ездят по навигаторам, это и не обязательно знать, но раньше, когда по стране путешествовали исключительно по указателям и бумажным атласам и картам, это было важно.

Например, трасса М4 «Дон» — это дорога, соединяющая Москву и юг России, М7 «Волга» — это трасса, ведущая в Казань через Владимир и Нижний Новгород.

Но на дорогах можно встретить и массу других обозначение. Например, Р171, 33К-001, А21 и так далее. Что значат эти буквы и цифры и по какому принципу они применяются?

Типы дорог: Федеральные, региональные, местные и частные

Если верить официальным данным, все автодороги в плане значения, условно подразделяются на четыре основных типа: федеральные, региональные (межмуниципальные), местные и частные.

По типу дороги сразу становится ясно, кто финансирует строительство и ремонт той или иной дороги.

Классы дорог: Автомагистрали, скоростные и обычного типа

Ещк все дороги принято делить на классы. Это автомагистрали, скоростные и дороги обычного типа.

И у каждой дороги есть свой четырехразрядный идентификационный номер. Для обычных водителей это уже не особенно важно, потому что едешь просто по навигатору, но обслуживающим организациям так намного удобнее и понятнее.

Каждый разряд состоит из русских заглавных букв, может содержать или не содержать арабские цифры, а также дефис, если речь идет об обозначении в документах.

Первый разряд: Принадлежность дороги в плане собственности

Первый разряд обозначает принадлежность дороги в плане собственности: в нем от двух до восьми знаков. Например, если дорога принадлежит непосредственно РФ, то в первом разряде и первой группе будет лишь два знака: 00.

Дорога, принадлежащая субъекту РФ, также имеет лишь первый разряд и первую группу знаков, но номера здесь будут соответствовать коду ОКАТО. К примеру, для Алтайского края это будет 01.

Если дорога в собственности муниципального образования, в этом случае первый разряд будет состоять из нескольких групп знаков. Так, в Алейском районе Алтайского края есть код 01-201, а для Алейского сельсовета этого же района и края ― 01-201-802.

Второй разряд: Тип разрешенного пользования

Разряды со второго по четвертый содержат в себе буквы. Вторым разрядом, состоящим из двух заглавных букв, дороги классифицируются по типу разрешенного пользования. Буквами ОП обозначают автодороги общего пользования, а вот буквы НП означают пути необщего пользования.

Третий разряд: Назначение дороги

Третьим разрядом, состоящим из двух букв, автодорога идентифицируется по назначению. Здесь буквы ФЗ обозначают дорогу федерального значения.

Буквы МЗ или РЗ определяют дорогу, относящуюся к собственности одного из субъектов Российской Федерации, то есть межмуниципальную или региональную. Буквами МП, МР или МГ маркируют дороги муниципального образования. Это может быть автодорога поселения, муниципального района, городского округа.

Как пишет эксперт Александр Долгих на своем Дзен-канале, буквами ЧС обозначают дорогу, находящуюся в частной собственности.

Четвертый разряд: Учетный номер дороги

Но это все встречается только в документах, на дорожных же знаках указывается только четвертый разряд идентификационного номера дороги, то есть ее учетный номер. Состоит он из заглавных русских букв и арабских цифр, а также порядкового номера пути.

Важно учесть, что пишутся названия дорог с префиксом без пробела (в официальной документации ― через дефис), а само «имя» пути ― в кавычках. Например, М-1 «Беларусь».

Региональные и межмуниципальные маршруты: Буквы К и Н

Под буквой К скрываются региональные маршруты типа автодороги 86К-8, а буквой Н обозначены межмуниципальные дороги.

Международные маршруты: Буква Е и АН

Также существуют и федеральные дороги России, которые включены в число международных маршрутов. Такие маршруты обозначают буквой Е (например, Е102) , если они относятся к европейской дорожной сети или АН ― для стран Азии.

Код ОКАТО и учетные номера

Кроме номера и префикса из букв, у дороги может быть и код первого уровня по ОКАТО (классификатору объектов). Состоит он из двух цифр. Например, автодорога Казань-Пермь, которая относится к Кировской области: её номер 33К-001, в котором число 33 является кодом ОКАТО в Кировской области.

Учетные номера автотрасс, будь то региональные или межмуниципальные пути, начинается с группы знаков первого уровня классификации ОКАТО.

К примеру, в Алтайском крае номер будет выглядеть как 01Н-ХХХ или 01К-XXX, при этом XXX ― это порядковый номер дороги.

Важно учесть, что четвертый разряд номера идентификации через дефис и в скобках дополняют номером международного пути (для Азии или Европы). Так, автодорога М-1 «Беларусь», считающаяся у нас дорогой общего пользования и федерального значения, имеет полный номер выглядит такк: 00 ОП ФЗ М-1-(Е30-АН6).

Расшифровка букв на дорожных знаках

M («Москва»): Автодороги, которые соединяют Москву с крупными городами страны либо столицами других государств. К примеру, М4 «Дон», М10 «Россия», М11 «Нева» и так далее.

P («Регион»): Дороги регионального и федерального значения, связывающие собой два и более административных центра. Это, к примеру, Р-21 «Кола» и Р134, идущая от Смоленска до города Зубцов.

A («Автомагистраль»): Магистрали федерального или регионального значения. Такие дороги могут вести к морским портам, соединять различные спецобъекты, транспортные узлы, станции железной дороги и аэропорты, быть подъездными путями к границам соседних стран или соединять между собой другие федеральные дороги. Пример: трасса А-121 «Сортавала», соединяющая Ленинградскую область с Карелией по Карельскому перешейку.

Теперь, зная значение цифр и букв на дорожных знаках, можно лучше ориентироваться в пространстве и понимать, какую дорогу выбрать для своего путешествия.