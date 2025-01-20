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Что делать, если упал на петербургской гололедице: план действий от врача-терапевта

20 января 2025 10:31
Человек упал на льду
Что делать, если упал на петербургской гололедице: план действий от врача-терапевта
Фото Городовой.ру

Главное, не подрываться, а дать себе отдышаться и понять, в каком вы состоянии.

Если вы упали на ледяном тротуаре, важно не спешить и действовать осознанно. Вот что в беседе с порталом «Городовой» посоветовал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Не вскакивайте сразу

«Первое, сразу не вскакиваем, моментально, не реагируем на ситуацию, что вот упал и надо быстрее вскакивать. Первое, что надо сделать, это, конечно, себя послушать. В прямом смысле слова».

Оцените своё состояние

«Поработайте руками, ногами. Если появилась какая-то боль в какой-то конечности, то есть явно какие-то есть проблемы. Конечно, имеет смысл аккуратно встать. Проверьте, нет ли сильной боли, проблем с возможностью двигаться или деформации».

Как правильно подниматься

«Вставать нужно опираясь на здоровую руку или здоровую ногу с поворотом тела. Поднимаемся медленно с опорой на здоровую руку и таким образом перемещаемся к лавочке». Это снизит нагрузку на возможные травмы.

Признаки серьёзных травм

«Если появилась головная боль, головокружение, рвота, это более серьёзная проблема. Значит черепно-мозговая травма, возможность сотрясения мозга, может быть что-то серьёзное».

Попросите помощи

«Во всех случаях имеет смысл позвать кого-то на помощь, чтобы люди помогли. Если не получается вызвать скорую помощь, попросить, чтобы это сделал кто-то другой».

Если боль позволяет двигаться

«Если просто упал, появились боли, но они не дают проблем с подъемом или возможностью двигаться, идем до травмпункта, обращаемся к врачу. Врач осмотрит и предложит определённые манипуляции — рентген или, может быть, всё обойдётся просто осмотром».

Главное — не игнорировать симптомы. Даже если вы считаете, что обошлось, визит к врачу поможет исключить скрытые травмы. Берегите себя!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ЭксклюзивЗдоровьеСанкт-Петербург
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