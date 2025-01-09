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Что нельзя вернуть в магазин

9 января 2025 10:02
Магазин
Что нельзя вернуть в магазин
globallookpress/ автор - Komsomolskaya Pravda

Покупатель не всегда прав.

Обычно проблема с неподходящими или порченными товарами сводится к тому, что в магазинах их отказывают принять обратно, а соответственно своих денег покупатель назад не получит. В большинстве таких случаев контролирующие органы становятся на сторону потребителя. Но есть исключения.

Сотрудники Роскачества напомнили петербуржцам о перечне товаров, которые нельзя вернуть в магазин согласно закону «О защите прав потребителей». Оказалось, что некоторые покупки остаются с вами навсегда, даже если вы передумали или обнаружили, что вещь вам не подходит.

Список невозвратных товаров

  1. Продукты питания: Еда всегда исключается из списка возврата — её качество после покупки сложно контролировать.
  2. Предметы личной гигиены: Зубные щётки, расчески, бритвы и аналогичные товары нельзя вернуть из соображений санитарной безопасности.
  3. Бельё и чулочно-носочные изделия: Включая носки, колготки и нижнее бельё. Это товары индивидуального использования.
  4. Ювелирные изделия из драгоценных металлов: Золотые и серебряные украшения, за исключением случаев выявления брака.
  5. Животные и растения: Вернуть питомца или комнатное растение в магазин невозможно.

Так что, как видите, вернуть можно не все. Закон защищает интересы и продавцов, и других покупателей. Прежде чем делать покупку, особенно дорогую или специфическую, убедитесь, что она действительно вам подходит.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ЗаконПродукты питания
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