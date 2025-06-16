Что опаснее — бутилированная вода или вода из-под крана: россиянка провела исследование

На фоне новостей о превышении уровня лития в бутилированной воде известной марки вновь обострились споры о том, какой источник питьевой воды безопаснее: заводская продукция, вода из скважины или централизованное водоснабжение.

Бутилированная вода: иллюзия контроля

Большая часть бутилированной воды в России производится методом обратного осмоса — это многоступенчатая очистка, лишающая воду не только примесей, но и полезных микроэлементов.

Контроль на таких производствах в реальности оказывается слабым: до сих пор действуют послабления, введённые во время пандемии — внеплановые проверки запрещены, а отбор проб осуществляется самими же производителями.

Систематических лабораторных исследований — особенно на радиационный фон или микропластик — не предусмотрено.

Проблему усугубляет логистика. Вода в бутылках нередко перевозится из отдалённых регионов (например, с Северного Кавказа), где контроль ниже, чем в Подмосковье. Цистерны, используемые для перевозки воды, редко моются должным образом — аналогичная ситуация с многоразовыми бутылями и кулерами, особенно в домашних условиях.

Отдельную угрозу представляет микропластик. По данным исследований, в бутилированной воде его концентрация может в десятки тысяч раз превышать уровень, допустимый в водопроводной. Частицы пластика попадают в воду из стенок самой тары, особенно при транспортировке.

Колодцы и «источники»: романтика

На селе часто распространена практика питья воды из колодцев или «родников». Однако в большинстве случаев речь идёт о верховодке — воде с глубины 5–6 метров, которая подвержена загрязнению удобрениями, пестицидами и бактериальной флорой.

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют использовать такую воду для питья без предварительного анализа и очистки.

Даже глубинные скважины (до 30 метров) могут нести угрозу, если не проводится систематическая проверка осадков и концентрации радона — природного радиоактивного газа. Без системы аэрации и фильтрации он может накапливаться внутри помещений.

Водопровод: под надзором и с фильтрацией

Централизованное водоснабжение в крупных городах подлежит строгому санитарному контролю. На водозаборе ведётся постоянный мониторинг на радиацию, тяжёлые металлы и биологическую активность. Сложнее всего «отравить» воду именно в такой системе — ответственность персонала высока, а процедуры автоматизированы.

Даже несмотря на изношенность водопроводных труб, микробиологическая опасность минимальна: вода предварительно хлорируется или обрабатывается ультрафиолетом. А если используется домашний фильтр — дополнительно обеспечивается реминерализация, чего нет в бутилированной воде.

В системах водоснабжения почти не применяются пластиковые трубы, а значит, микропластик в воде из-под крана практически отсутствует, отмечает автор портала Gazeta.

Вывод: где пить безопаснее

Водопроводная вода в современных мегаполисах — самый контролируемый и безопасный вариант. Особенно если дома дополнительно установлен фильтр.

Бутилированная вода часто оказывается очищенной до «нулевого» состояния, при этом может содержать микропластик и не подлежит регулярной проверке.

Колодезная и родниковая вода в деревнях — самый рискованный выбор: отсутствует фильтрация, возможны химические и бактериальные загрязнения.

Несмотря на общественное мнение, которое часто отдаёт предпочтение «родниковой чистоте» или брендированным бутылкам, именно водопровод сегодня остаётся наиболее прозрачным и безопасным источником питьевой воды.