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Что петербуржцам смотреть 31 декабря во время нарезки салатов? Первый канал приготовил подарок для горожан

26 декабря 2024 19:43
Что петербуржцам смотреть 31 декабря во время нарезки салатов? Первый канал приготовил подарок для горожан
Что петербуржцам смотреть 31 декабря во время нарезки салатов? Первый канал приготовил подарок для горожан
Igor Gnevashev / Russian Look / Global Look Press

Любимый фильм будет смотреть еще приятнее.

Любимый многими новогодний советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в этом году появится на экранах Первого канала в обновленном виде. После полной цифровой реставрации картина будет показана 31 декабря в 17:30 и 1 января в 07:05.

Процесс реставрации начался еще в 2014-2015 годах при непосредственном участии режиссера Эльдара Рязанова. Специалисты киновидеообъединения «Крупный план» выполнили сканирование оригинального негатива в высоком разрешении 2К, ручную реставрацию изображения и восстановление звуковой дорожки. Особое внимание уделено цвету: цветокоррекция выполнена Алексеем Лебешевым, получившим одобрение самого Рязанова.

Алексей Лебешев подчеркнул, что целью реставрации было возвращение фильму его первоначального облика. Работа над цветом позволила сделать картину еще более яркой и праздничной: цвета стали насыщенными, оживились сцены на елочном базаре, платье главной героини Нади приобрело глубокий терракотовый оттенок.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Кино и сериалы
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