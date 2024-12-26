Что петербуржцам смотреть 31 декабря во время нарезки салатов? Первый канал приготовил подарок для горожан

Любимый многими новогодний советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в этом году появится на экранах Первого канала в обновленном виде. После полной цифровой реставрации картина будет показана 31 декабря в 17:30 и 1 января в 07:05.

Процесс реставрации начался еще в 2014-2015 годах при непосредственном участии режиссера Эльдара Рязанова. Специалисты киновидеообъединения «Крупный план» выполнили сканирование оригинального негатива в высоком разрешении 2К, ручную реставрацию изображения и восстановление звуковой дорожки. Особое внимание уделено цвету: цветокоррекция выполнена Алексеем Лебешевым, получившим одобрение самого Рязанова.

Алексей Лебешев подчеркнул, что целью реставрации было возвращение фильму его первоначального облика. Работа над цветом позволила сделать картину еще более яркой и праздничной: цвета стали насыщенными, оживились сцены на елочном базаре, платье главной героини Нади приобрело глубокий терракотовый оттенок.