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Цискаридзе считает, что одна цитата идеально описывает конец декабря: петербуржцы с ним согласятся

26 декабря 2024 17:02
Цискаридзе считает, что одна цитата идеально описывает конец декабря: петербуржцы с ним согласятся
Цискаридзе считает, что одна цитата идеально описывает конец декабря: петербуржцы с ним согласятся
Legion-media

Как всегда, иронично и точно в цель.

24 декабря Николай Цискаридзе напомнил о словах, которые приписывают императрице Елизавете Австрийской, известной как Сисси:

«Я хотела бы быть чайкой. Все шире и шире я хочу раскидывать свои сильные белые крылья. Они несут меня в волшебные королевства. Ничто не вернет меня назад».

Танцовщик связал эту цитату с настроением последних дней года — предновогодней усталостью, мизантропией зимы и тягой к свободе. Но в ней он нашел и обнадеживающий посыл: «Мы обязательно все успеем!»

В этот день, 24 декабря, историки вспоминают Елизавету Австрийскую — символ свободы и независимости XIX века. Сисси не только нарушала строгие придворные традиции, но и олицетворяла идеалы красоты, изящества и внутренней силы. Она путешествовала, очаровывала людей и поддерживала Венгрию в сложных политических ситуациях, завоевав их преданность.

Однако за фасадом блестящей императрицы скрывалась трагическая судьба. Она боролась с личной тоской, которая так и не покинула её до самой гибели.

Кинематограф также увековечил историю Сисси. Среди лучших фильмов для её изучения — трилогия с Роми Шнайдер в главной роли: «Сисси» (1955), «Сисси — молодая императрица» (1956) и «Сисси — годы скитаний» (1957). Эти картины передают не только блеск её эпохи, но и внутреннюю борьбу, которая делала её такой особенной.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Николай Цискаридзе
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